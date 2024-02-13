過年期間飲食太盡興 牙痛該去急診嗎？醫師給建議

農曆春節期間親友聚會，不少人都會小賭一把聯絡感情，但你有聽過玩大老二可以輸到一把700萬元嗎？這把大老二的傳奇賭局，十幾年前發生在台南舊城區一名角頭的民宅賭場，3名牌咖玩大老二，打到最後讓在場的角頭跟賭客用手指算著倍數愈算愈吃驚，最後乾脆拿電子計算機反覆確認。 「無可能啦！層層加、頂多輸幾萬，已經很扯了，怎可能一把輸到700萬？」事後這場賭局在府城兄弟之間傳開，大家第一時間聽到的反應都不可置信，至今賭客們仍津津樂道。不信，拿起計算機，一起算算看，手上17張牌，究竟怎麼連環爆？

2024-02-13 15:00