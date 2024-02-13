春節勞資爭議加班、資遣費占大宗 雙方確實記錄工時可避免

農曆春節連假來到尾聲，許多勞資爭議發生在假期前後，其中以加班費、資遣費等爭議為大宗，勞資雙方應確實記錄工作時間、不可片面要求補休，可避免爭議發生。

北市勞動局統計，2023年勞資爭議調解案有4275件，其中以「工資」類型爭議（含加班費）占最多數，共計1607件，其次為「給付資遣費」爭議，共838件。

勞動局提醒，勞資雙方應本於誠信妥為協商處理，共創勞資和諧。呼籲勞資雙方工作時間確實記錄至分鐘，並核實計算工資給付勞工，勞工如確有加班情事，應依法給付加班費，不可片面要求只能補休。

而勞工為非自願離職，除依法提前通知勞工外，雇主應給付資遣費、開立非自願離職證明書、服務證明書。勞資雙方如有勞動法令相關問題，勞動局除提供定時定點現場免費律師諮詢，也可於上班時間撥打專線電話諮詢。

另外，為推動友善職場育兒環境，勞動局推出哺（集）乳室與托兒設施補助，最高可申請300萬元。局長高寶華指出，職場友善育兒成為突破少子化現象的關鍵議題，只要企業登記且哺（集）乳室、托兒設施設置在台北市，不限事業單位規模大小，皆可申請補助。

勞動局說，雇主設置員工哺（集）乳室，北市補助1萬元；設置托兒設施，第1年新建完成補助設施30萬元、專業諮詢及教保托育人員人事費用86萬元，後續每年補助10萬元設備維護與更新費，至於雇主若提供員工子女托育服務，每年也會補助5萬元，補助申請日於2月29日截止。