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初三初四「差很大」　鄭明典見一圖驚呼：整個反轉！

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初三初四「差很大」鄭明典見一圖驚呼：整個反轉！

聯合報／ 聯合報 ／ 記者甘芝萁
多變的輻射冷卻！和昨天的溫度分布「差很大」，尤其是桃園新屋和新竹測站的溫度對比，整個反轉過來！風向和風速的變化很關鍵！。圖／翻攝自鄭明典臉書
多變的輻射冷卻！和昨天的溫度分布「差很大」，尤其是桃園新屋和新竹測站的溫度對比，整個反轉過來！風向和風速的變化很關鍵！。圖／翻攝自鄭明典臉書

今天大年初四，受到輻射冷卻影響，和昨天的溫度分佈「差很大」。前中央氣象局局長鄭明典分享今天清晨5時的溫度分布圖，驚呼：「桃園新屋和新竹測站的溫度對比，整個反轉過來！」

昨大年初三，鄭明典在臉書發文提到北部溫度差距，台北和新北是15.2°C和10.2°C之差，桃園新屋和新竹是14.0°C和9.5°C之差！他忍不住直呼：「太特別了，留個紀錄。」而根據中央氣象署觀測，昨晨6時各地溫度，台北和新北溫差更大，分別是15.0°C和9.7°C，新屋和新竹則分別是14.1°C和9.2°C。

今大年初四，鄭明典一早則在臉書發文指出，初三與初四溫度分布「差很大」，昨天清晨5點的溫度分布圖顯示，桃園新屋14°C、新竹9.5°C；而今晨同一時間，桃園新屋降到10.7°C、新竹溫度比昨天回升一些，來到11.7°C。

他表示，多變的輻射冷卻，尤其桃園新屋和新竹測站的溫度對比，「整個反轉過來」，其中風向和風速的變化很關鍵。

新竹 桃園 鄭明典

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