初四北返潮 國道5號北上雪隧南口大排車潮5公里

大年初四春節假期倒數2天，東部北返潮迎來高峰，國道5號北上上午9時起車潮逐漸出現，雪隧南端入口回堵達5公里，宜蘭北上各匝道高架橋下平面路段也排起長長車龍，午後壅塞狀況恐更嚴重，預估深夜才會緩解。

宜蘭縣警局交通隊指出，昨（12）日國5出現首波北返車潮，宜蘭到坪林路段今天上午4時許恢復順暢；今天上午9時許，北上車潮湧現，雪隧內平均車速不到40公里，上午11時許宜蘭到頭城段紫爆，雪隧南口排隊車潮約5公里，北上各匝道入口排隊車潮約1.5到2公里，縣道191車滿為患。

交通隊表示，午後國5北上車潮恐繼續增加，可能會塞到深夜。高速公路局估計，宜蘭到坪林路段同樣會壅塞到隔日凌晨3時許，已開啟各匝道儀控，下午1時到6時會實施各路口高乘載管制，是壅塞狀況機動調整管制時間。

蘇花路廊部分，公路局東分局指出，昨天花蓮往宜蘭北上車次為1萬7436輛次，今日凌晨1時許才逐漸恢復順暢；今天是連續假期北返車潮高峰，上午10時開始出現車多狀況，截至10時北上已有6585輛次，估計還有1萬5000輛次左右的需求，預計會塞到隔日凌晨2時。