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未到中午國5北向已紫爆 雪隧南端前排隊4公里
今日（2／13）為春節連續假期初四，北返車流增加。目前國5北上已出現車潮，其中宜蘭（38） ~ 頭城（30）北向已呈現紫爆，時速僅18公里。雪隧南端入口前排隊長達4公里，若要從羅東傳藝路口走國5到南港系統，得花2小時才能到。
高公局表示，今「國5北向宜蘭至坪林」可能近乎全日塞車，從上午9點塞到凌晨1點，建議在上午9點前出發。預判今日上午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里；國5北向宜蘭-坪林等路段；國4西向潭子系統-豐勢，建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。
今日相關疏導措施包括：12-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；12-21時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田雙向入口；13-18時國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南，各交流道之北向入口高乘載管制；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。
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