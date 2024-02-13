快訊

初三初四「差很大」　鄭明典見一圖驚呼：整個反轉！

米苔目要吃老東台或榕樹下？ 台東人答案是這樣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

未到中午國5北向已紫爆 雪隧南端前排隊4公里

聯合報／ 聯合報 ／ 記者甘芝萁
國5今天中午出現首波北返車潮，雪隧主線回堵4公里多，預計要塞到凌晨1點才能恢復順暢。圖／警方提供
國5今天中午出現首波北返車潮，雪隧主線回堵4公里多，預計要塞到凌晨1點才能恢復順暢。圖／警方提供

今日（2／13）為春節連續假期初四，北返車流增加。目前國5北上已出現車潮，其中宜蘭（38） ~ 頭城（30）北向已呈現紫爆，時速僅18公里。雪隧南端入口前排隊長達4公里，若要從羅東傳藝路口走國5到南港系統，得花2小時才能到。

高公局表示，今「國5北向宜蘭至坪林」可能近乎全日塞車，從上午9點塞到凌晨1點，建議在上午9點前出發。預判今日上午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里；國5北向宜蘭-坪林等路段；國4西向潭子系統-豐勢，建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

今日相關疏導措施包括：12-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；12-21時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田雙向入口；13-18時國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南，各交流道之北向入口高乘載管制；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

宜蘭 羅東 高乘載管制

延伸閱讀

賴清德雲林斗六發紅包 2千個不夠發500人失望離去

宜蘭果菜市場貨車突起火 波及旁邊停放2輛機車

正排隊上車…後方駕駛突暴衝撞遊覽車 6鐵道迷掛彩送醫

彰化鹿港八旬阿嬤是「賴粉」 今排隊親交第三封信

相關新聞

春節後疫情爆高峰！醫：沒得病的都覺得現在沒事 Novavax、莫德納有何差別？

全球新冠疫情升溫，台灣進入秋冬以來，確診及死亡人數也翻倍，預估春節後將達高峰。然而，新型XBB疫苗打氣不佳，接種率不到1成，引來醫師擔憂不利高風險族群防堵疫情。

初三初四「差很大」鄭明典見一圖驚呼：整個反轉！

今天大年初四，受到輻射冷卻影響，和昨天的溫度分佈「差很大」。前中央氣象局局長鄭明典分享今天清晨5時的溫度分布圖，驚呼：「桃...

初四北返潮 國道5號北上雪隧南口大排車潮5公里

大年初四春節假期倒數2天，東部北返潮迎來高峰，國道5號北上上午9時起車潮逐漸出現，雪隧南端入口回堵達5公里，宜蘭北上各匝...

冬季穿搭讓陰道炎患者增 常用醫材陰道灌洗器挑選3步驟

為了穿搭或是保暖，不少人選擇緊身衣物或是厚重不透氣的下身搭配，導致冬天女性發生陰道感染機率提升。食藥署副署長王德原表示，...

輻射冷卻影響苗栗通霄今晨僅6度 全台日夜溫差大

今（2／13）大年初四，交通部中央氣象署一早發布14縣市低溫特報，因受輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，今晨新竹、苗栗及臺...

未到中午國5北向已紫爆 雪隧南端前排隊4公里

今日（2／13）為春節連續假期初四，北返車流增加。目前國5北上已出現車潮，其中宜蘭（38） ~ 頭城（30）北向已呈現紫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。