初四國道湧北返車潮 11路段易塞

今天是春節連續假期初四，國道交通量以北向居多，交通部高公局表示，預估國道交通量為一百卅三百萬車公里，為平日年平均（九十二百萬車公里）的一．四倍，其中北向交通量可達七十三百萬車公里，為平日年平均的一．六倍；省道公路部分，公路局預估觀光風景區周邊路段將有出遊車潮，提醒用路人多多利用省道幸福公路Ａｐｐ查詢即時路況，避開尖峰時段。

高公局預判今日重點壅塞路段為國一北向西螺–埔鹽系統、南屯–后里、苗栗–湖口；國三北向竹山–中興、草屯–霧峰、大山–香山、關西–大溪；國五北向宜蘭–坪林；國四西向潭子系統–豐勢；國六西向舊正–霧峰系統；國十西向仁武–左營端等路段；建議西部國道北向用路人，南部九時前出發、中部十二時前出發，建議國五北向用路人九時前出發。

今日國道相關疏導措施包括十二–廿四時封閉國一埔鹽系統、國三西濱北向入口；十二–廿一時封閉國一虎尾、仁德北向入口及王田雙向入口；十三–十八時國一下營系統至頭份、國三官田系統至竹南，各交流道之北向入口高乘載管制；十三–十八時國五蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、零–五時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

省道公路部分，公路局預估觀光風景區周邊路段出現出遊車潮，如台二線及台二乙線淡水路段、台二線萬里及福隆路段、台三線大溪、大湖及古坑路段、台七線慈湖路段、台九線礁溪路段、台三丙線竹山紫南宮、台十四甲線清境農場、台十七線南鯤鯓代天府、台十九線北港朝天宮、台廿一線日月潭等路段有車多、壅塞的狀況。

國道昨發生火燒車，影響行車。卅八歲鍾姓男子昨下午五點多開車經國道一號高架南向廿五點六公里環北路段，發現車輛有異且冒出濃煙，停靠外側路肩下車打電話報案，隨後車輛起火燃燒，消防隊趕到撲滅火勢，後方車陣回堵約五公里，起火原因待調查。