年初四國道北向車流大、觀光景區周邊出遊車潮多 高公局籲一早就出發
明日(2/13)為春節連續假期初四，交通部高公局表示，預估國道交通量為133百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)的1.4倍，其中北向交通量可達73百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。
高公局預判明日重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段，西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，以節省寶貴時間。
明日國道相關疏導措施包括：12-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；12-21時封閉國1虎尾、仁德北向入口及王田雙向入口；13-18時國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南，各交流道之北向入口高乘載管制；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。
省道公路部分，交通部公路局預估省道部分於觀光風景區周邊路段會出現出遊車潮，如台2線及台2乙線淡水路段、台2線萬里及福隆路段、台3線大溪、大湖及古坑路段、台7線慈湖路段、台9線礁溪路段、台3丙線竹山紫南宮、台14甲線清境農場、台17線南鯤鯓代天府、台19線北港朝天宮、台21線日月潭等路段有車多、壅塞狀況。公路局提醒用路人，多利用省道幸福公路APP查詢即時路況，避開尖峰時段再行前往。
公路局針對11處國道易壅塞路段、25處省道易壅塞路段、12處地方大型活動及重要觀光景點，已規劃相關交通疏導管制措施，包括規劃替代道路、提供旅行時間資訊、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道、協調地方政府、觀光主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強取締違規停車等。相關疏運資訊均可至該局網站(http://www.thb.gov.tw) 查詢，或下載「幸福公路」App 查詢省道即時路況、國道替代道路、交管措施、防災及交通生活等資訊。
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