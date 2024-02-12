年初四國道北向車流大、觀光景區周邊出遊車潮多 高公局籲一早就出發

明日(2/13)為春節連續假期初四，交通部高公局表示，預估國道交通量為133百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)的1.4倍，其中北向交通量可達73百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。

高公局預判明日重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段，西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，以節省寶貴時間。

明日國道相關疏導措施包括：12-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；12-21時封閉國1虎尾、仁德北向入口及王田雙向入口；13-18時國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南，各交流道之北向入口高乘載管制；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

省道公路部分，交通部公路局預估省道部分於觀光風景區周邊路段會出現出遊車潮，如台2線及台2乙線淡水路段、台2線萬里及福隆路段、台3線大溪、大湖及古坑路段、台7線慈湖路段、台9線礁溪路段、台3丙線竹山紫南宮、台14甲線清境農場、台17線南鯤鯓代天府、台19線北港朝天宮、台21線日月潭等路段有車多、壅塞狀況。公路局提醒用路人，多利用省道幸福公路APP查詢即時路況，避開尖峰時段再行前往。