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南投年初三現旅遊車廟 紫南宮、日月潭省道國道大塞車

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
考量歷年春節連假將吸引眾多民眾前往南投縣觀光遊憩，公路局中分局針對竹山紫南宮周邊道路提改善措施。本報系資料照片
考量歷年春節連假將吸引眾多民眾前往南投縣觀光遊憩，公路局中分局針對竹山紫南宮周邊道路提改善措施。本報系資料照片

大年初三果然是出遊日，南投縣內景點的聯外台21線及國道三號竹山交流道下午開始出現車潮，強調該路段塞車主要是受到前往紫南宮的車輛所致，竹山分局也表示，目前下午進香的車流量仍大，已回堵到台3線，籲民眾耐心開車，此外台21線日月潭風景區，採取一台車出一台車出進方式管制，估計要塞到傍晚。

國道七隊指出，14時15分據報靠近竹山交流道有大客及小客事故，造成塞車大量車流，只剩內側可通行，但前往排除後，發現單純只是因為車多，研判是受到紫南宮進香車潮的影響，竹山分局雖規畫改善台3線左轉進入紫南宮停車場及直行往竹山市區車流，但紫南宮屢周邊道路車輛今天依然出現壅塞回堵。

公路局強調，春節連假期間，每天早上10點到下午2點，比較容易發生車多壅塞情形，今天得到日管處及各停車場回報，目前日月潭「各停車場全滿」，採取一台車出一台出進，所以沿線車輛都在排隊，目前車多擁擠，預估再1個小時左右，車流才會順暢。

公路局中分局並指出，預估台3線及台3丙線紫南宮路段，每日的上午9時至下午17時是為易壅塞時段，建議用路人利用國道3號南下，可由名間交流道左轉台3線再往南經名竹大橋，依紫南宮指示標誌，由台3線與消訓中心路口左轉進入停車場，台3線南下並設「紫南宮請靠左；往竹山鎮請靠右」的指示標誌。

竹山分局將配合公路局，如遇消訓中心路口南下左轉車流增多，視狀況調撥中間車道改為2個左轉車道，以疏解左轉車流，而紫南宮停車場內即將滿載且迴堵至省道時，則取消調撥機制，透過現場疏導人員及警廣勸導車輛勿再進入；竹山交流道聯絡道則設置牌面引導大客車直行至省道路口，以避免大車於名竹大橋無法轉向。

每年新春，紫南宮總吸引大批的民眾前來拜財神、求發財金。圖／報系資料照，記者黑中亮╱攝影
每年新春，紫南宮總吸引大批的民眾前來拜財神、求發財金。圖／報系資料照，記者黑中亮╱攝影

停車場 國道 紫南宮

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