春節醫院急診常爆人潮 ICU醫曝五大原因：特別是在這時段

春節期間，醫院急診時常壅塞，ICU醫師陳志金於臉書指出，除夕在圍爐的時間，急診是相對平靜的，但是吃過晚餐以後，人潮就會湧現。除夕、初一，長輩們可能比較會避諱到醫院，而等到初二才願意去。另外，年初二中午過後，「回娘家」又會有一波人潮的高峰。

因此，急診擁塞的五大原因，包括：

1.診所和醫院門診停診 2.流感旺季，返鄉人潮和家人群聚、圍爐，容易互相傳染 3.天冷，心肌梗塞、腦中風、氣喘等病況較多 4.大吃大喝，消化不良、腸胃炎、食物過敏、酒醉、痛風發作比較多 5.出遊人潮多，車禍、遊玩受傷也比較多

陳志金說，新年，住在遠方的子女回來了，因為有一段時間沒有見到父母，發現父母有些「異狀」，或者是父母開始向子女們表示自己身體的不適，子女們就會不捨，心裡也可能會有一些許愧疚、覺得住在一起的兄弟姐妹怎麼都沒有好好照顧父母？就會帶父母去看醫生，偏偏這個時候，就只有急診可以看，所以就會一窩蜂的跑到急診去擠。

其實，有些長輩的不適，早已經存在一段時間了，根本也沒有急迫到需要去看急診，真的不需要帶老人家去急診跟人家擠，一家人耗在急診，平白浪費了歡聚的時刻。

陳志金建議，可以有幾個做法：

1.回家的時候，多帶一些補品、保健食品、止痛貼布。可以先電話詢問父母有什麼不適或需要。 2.能力許可的話，紅包可以再包大包一點 3.陪陪父母聊天、抱抱他們，不要只顧著和兄弟姐妹聊天或者打麻將 4.年後陪長輩到他們常去的診所看 5. 如果要安排就診，可以協助長輩們上網預約相關科別，在年後的門診，讓長輩們不必到醫院現場去排隊等掛號。因為這些「老毛病」如果去看急診，大部分也只是臨時的處理，最後還是得預約回到各專科門診追蹤治療

陳志金提醒，說真的，一年當中，好不容易回家，就好好的陪父母，如果不是緊急的醫療問題，如胸痛、喘、昏睡、中風症狀等，不要把時間耗在急診「等待看診」，而且，在人擠人的地方，老人家的感染風險也比較高。

希望大家一起配合，一起把急診留給真正有緊急需要的病人。

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