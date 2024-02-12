首波北返車潮！國五、蘇花路廊車速低於40公里恐塞到深夜

今天是大年初三、春節連假第5天，蘇花路廊上午整體順暢，僅在南澳市區車輛較多；而國五南下也車多，平均時速低於40公里，車多情形將延續到下午，甚至延續至蘇花路廊，可能塞車至深夜。公路局依過往疏運狀況研判，明天北上車潮全日將達2.2萬輛次，車潮恐自白天一路塞到半夜才會緩解。

宜蘭警方表示，上午10時起國5南港系統南下車多緩慢，南港至石碇平均時速約30至40公里，預估車多情形將持續至下午；蘇花路廊南下交通量大，南澳市區車多，已於沿線重要路口派員加強疏導交通，維持行車秩序。

警方指出，今天國5及蘇花路廊已出現連假首波北返車潮，恐長時間壅塞持續至深夜，如欲北返可利用0時至5時國道全線暫停收費時段，或行駛替代道路。今天13時至18時，蘇澳至頭城北向各匝道入口實施高乘載管制；蘇花路廊5時至15時雙向禁止21公噸以上大貨車通行，請用路人注意各項管制措施。

公路局東區養護工程分局表示，蘇花路廊今天截至上午10時，南下宜蘭往花蓮方向累積車流量為5353輛，北上花蓮往宜蘭方向為3208輛；東工局預估蘇花路廊今北上車流量還有約1萬4000輛需求。

東工局依據過往疏運狀況研判，蘇花路廊明起將以收假北返旅次為主，且車多情形恐出現在南澳至東澳、南澳市區、蘇花改觀音谷風隧道、中仁隧道、和平及崇德等北上路段。

東工局指出，明天北上全日交通量約2萬2000輛次，車多壅塞時段為10時至翌日2時，14日初五蘇花路廊北上車流全日交通量約2萬輛次，車多壅塞時段為上午10時至23時，請用路人盡量選擇離峰時段行駛或搭乘大眾運輸服務。