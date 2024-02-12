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冷空氣減弱白天大回溫 輻射冷卻早晚冷低溫恐10度以下
天氣好，白天溫暖，不過早晚溫差很大，要注意適時調整穿著，避免感冒。天氣風險公司天氣分析師柯聿寧今天指出，冷空氣減弱白天回溫幅度大，西半部及北部上午回升至20度以上，但輻射冷卻影響早晚仍冷，部分地區恐10度以下。
柯聿寧指出，今天輻射冷卻作用條件非常好，有些縣市低溫比昨天更低，新竹縣平地最低溫落於峨嵋只有3.3度，甚至雲林崙背、台南佳里出現6.6度，感受非常寒冷。
今天北方冷高壓逐漸東移出海，東半部到恆春半島雲量多，有零星降雨機會，西半部及北部晴朗，上午普遍可回升至20度以上；北部中午前後風力較大，入夜後輻射冷卻作用影響，溫度下降幅度仍大，深夜到隔日清晨西半部低溫可降10度左右，局部近山區則有10度以下低溫機會。
柯聿寧指出，初四北部風力較今日減弱，白天高溫再回升1-2度，但晚間到初五清晨仍有輻射冷卻作用，西半部局部空曠地區、近山區仍有10度左右低溫機會；初六清晨大致也是類似溫度，收假前低溫約逐日回升1-2度，但日夜溫差相當大。
柯聿寧指出，下波天氣變化時間點為周五，東北季風短暫增強影響，北部、東北部轉陰有局部降雨，溫度約降至16-18度，台南以北沿岸有6-7級陣風機會，感受稍涼，中南部內陸天氣無明顯變化。
周六補班日東北季風減弱，清晨中北部有局部霧霾或低雲發生機率，白天各地溫度再回升；下周日到下周二白天東南到偏南風帶來暖濕空氣影響，全台普遍顯著回暖，中南部內陸可達30度或以上，北部也可回升至26-28度，但日夜溫差仍接近8-10度。
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