她流感肺炎住院驗出黴漿菌竟「大白肺」 蘇一峰：免疫天擇開始了

幾年前因疫情關係，交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處誕生第一支「鏡頭君」，陪伴關在家裡的民眾也能一秒上網「神遊」到東海岸欣賞月光海。堅守崗位的三仙台鏡頭君更在2023年海葵颱風來襲時，挺過16級強風，瞬間爆紅，吸引上萬人同時上線透過它的「眼」觀浪。 東管處目前有10支鏡頭君駐守，它們全年無休透過高畫質4K畫面，不僅拍過銀河、流星雨和超級月亮，還包括這兩樣罕見的天文奇景，甚至拍到外國旅客在鏡頭前做出讓人害羞的行徑！

2024-02-11 15:00