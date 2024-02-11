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蘇花路廊今天上午車流順暢 南下路段尚有9千輛次

聯合報／ 記者王思慧／宜蘭花蓮即時報導
蘇花路廊車流今天上午順暢，警方現場交通管制。圖／宜蘭縣警局提供
蘇花路廊車流今天上午順暢，警方現場交通管制。圖／宜蘭縣警局提供

今天是大年初二，也是春節連續假期第4天，宜蘭花蓮天氣晴朗，蘇澳清晨5時，蘇花改就出現車潮，經警方疏導交通後緩解。截至上午10時，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向累積車流量為6745輛，北上花蓮往宜蘭方向為1876輛，蘇花路廊整體運行順暢，公路局東區養護工程分局預估，今天蘇花路廊南下車流量還有約9000輛的需求。

宜蘭警方指出，初二回娘家車潮多，上午5時10分起，台9線蘇花改蘇澳端南向車流漸增，車潮尾端延續至蘇澳新站前；經派員疏導交通後，7時30分許回堵情形紓解，針對蘇澳市區及蘇花改沿線等易壅塞路段，派遣警力持續加強交通疏導。

警方表示，宜蘭縣內大里天公廟、礁溪協天廟、三清宮、玉尊宮、南方澳南天宮等大型廟宇湧入眾多香客；傳藝中心、清水地熱、梅花湖等景點周邊有人車潮，於廟宇及熱門景點周邊派員加強交通疏導管制。

公路局東工分局指出，明天為春節連假第5天，研判初三南北向均有車多情形，並以北返為主，預估南下整天車流約1萬3000輛，車多壅塞時段為上午7時至下午3石時，北上約1萬7000輛，車多壅塞時段為上午10時至晚間9時，請用路人提前規畫避開車多時段。

公路局預估的接下來假期蘇花路廊交通量與車多壅塞時段，13日大年初四全日交通量約2萬2000輛次，車多壅塞時段為上午10時至翌日凌晨2時。14日大年初五全日交通量約2萬輛次，車多壅塞時段為上午10時至半夜23時。呼籲用路人安排行程時儘量選擇離峰時段行駛，或多搭乘大眾運輸服務。

另外，崇德路段於今年春節期間首度試辦「大客車優先道開放高乘載車輛通行」（管制點於台9線168.3公里），即高乘載車輛可行駛內側大客車優先道，非高乘載車道則行駛外側一般車道，預定2月13日及14日（初四、初五）10時至20時視北上車流狀況實施，並依現場車流調整機動管制。

蘇花路廊車流今天上午順暢，警方現場交通管制。圖／宜蘭縣警局提供
蘇花路廊車流今天上午順暢，警方現場交通管制。圖／宜蘭縣警局提供
蘇花路廊車流今天上午順暢，警方現場交通管制。圖／宜蘭縣警局提供
蘇花路廊車流今天上午順暢，警方現場交通管制。圖／宜蘭縣警局提供

宜蘭 蘇澳 蘇花路廊

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