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台北9.8度 氣象署：明清晨留意8度低溫 周五前晴朗回暖
今天大年初二，中央氣象署預報員林定宜表示，今天清晨因為輻射冷卻，苗栗大河只有3.7度低溫，桃竹低溫也沒有到5度，台北市清晨也只有9.8度低溫，不過冷的時間非常短暫、只有幾分鐘，只是曇花一現，白天後溫度迅速升溫。今天白天溫度比昨天上升一些。
林定宜表示，今天大氣非常乾燥，各地幾乎不會降雨，只有迎風面的東半部、東南部、恆春半島偶爾會有零星短暫雨。
明天清晨同樣受到輻射冷卻效應影響，氣溫仍偏低，林定宜表示，北部8度、中部9度、南部11度、東北部11度、東部14度、東南部15度。明天白天隨著太陽出現升溫，各地可以達到20度以上，中南部地區更可以達到25度以上。
未來降雨趨勢，林定宜表示，周五之前水氣比較少，只有花東、恆春半島會有零星短暫雨，天氣基本上偏乾。周五東北季風稍增強，北部、東半部會有局部短暫雨。不過，這波東北季風很快就會減弱，周六降雨以東半部為主，其他地區多雲到晴的天氣型態。
未來一周溫度趨勢呈現逐步回暖為主，林定宜表示，今天、明天清晨輻射冷卻效應仍比較低溫，周五之前白天溫度逐步回升。周三、周四回暖比較明顯，金門、馬祖可能會有局部霧，注意交通航班資訊。周五之後東北季風稍微增強，北部、東北部又會降至20度以下。
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