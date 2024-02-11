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初二陽光普照仍會冷 合歡山零下10.2度這原因不降雪

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
今天白天大多數地方陽光普照，白天溫度很快就會回升上來，尤其中南部，白天溫度舒適甚至有些溫暖，日夜溫差的情況非常顯著。本報資料照片
今天白天大多數地方陽光普照，白天溫度很快就會回升上來，尤其中南部，白天溫度舒適甚至有些溫暖，日夜溫差的情況非常顯著。本報資料照片

今天大年初二，轉為乾冷型態後，清晨輻射冷卻作用非常明顯，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，清晨條件最好，本島平地最低溫出現在苗栗三灣只有3.7度，苗栗公館也只有3.9度，西半部有大範圍低溫都在10度以下。

他說，高山地區同樣有強烈的輻射冷卻作用，最低的玉山甚至只有零下13.2度，合歡山頂也只有零下10.2度。但是已經沒有水氣了，不再降雪，結冰之類的情況可能還會維持。

今天白天大多數地方陽光普照，吳聖宇表示，白天溫度很快就會回升上來，尤其中南部，白天溫度舒適甚至有些溫暖，日夜溫差的情況非常顯著，今晚到明天清晨中北部、東北部空曠地區還是要注意10度以下低溫發生的機會。

吳聖宇表示，明天白天溫度回升會更明顯一些，周二、周三溫度回升幅度更大，漸趨溫暖，不過日夜溫差還是存在，提醒早出晚歸持續注意。

天氣狀況一如預期的好，吳聖宇表示，今明兩天水氣最少，東半部雲量稍多，西半部為晴朗的好天氣，相當適合出遊。

周二、周三轉為高壓迴流東南到偏南風，天氣仍穩定，東半部雲量增多，偶有零星降雨，西半部維持晴到多雲天氣。吳聖宇表示，要注意的是夜晚清晨可能開始有霧氣或低雲發生機會，是否影響能見度、行車安全以及飛機起降等都要留意。

下一波東北季風增強，吳聖宇表示，預估要等到周四晚間，並且持續到周五白天。不過強度並不強，預估只有北部、東北部、東部會略受影響，降雨機會提高，溫度稍轉涼。

他說，下個周末很快又會轉為東南到偏南風，天氣持續穩定，溫度偏暖。真正要再有稍強一點的冷空氣南下可能要等到20日左右，時間還久，有待再觀察。

低溫 輻射

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