走春助長傳播 新冠肺炎疫情再升溫

昨大年初一各地走春人潮湧現，今起陸續又是回娘家和出遊高峰，衛福部疾管署預估類流感疫情將達高峰。台大兒童醫院小兒科主治醫師黃立民說，近期流感疫情已降溫，春節後呼吸道疾病將以新冠肺炎為主，因新變異株JN.1免疫逃脫特性更強，且染疫者大多症狀輕微，患者不會第一時間就醫，再加上春節群聚助長傳播，呼籲民眾一旦有全身痠痛、流鼻水、咳嗽等症狀時，應立即快篩並治療。

跨年後，社區內同時有多種呼吸道病原體流行，流感、新冠雙雙達到高峰。但黃立民說，近期流感疫情降溫，但新冠患者卻不斷增加，可預期農曆年後新冠患者將「倍數」成長，且重症、死亡人數也將上升。

開業小兒科醫師林應然說，目前國內流行的新冠主流株為JN.1，染疫者症狀大多輕微，如流鼻水、咳嗽等，部分會有腹瀉症狀，而JN.1的患者與流感患者相同，都會出現「全身痠痛」症狀。除夕當天，有一對年逾六十的夫妻就診，主訴全身不舒服，感覺「累累的」，沒有其他咳嗽、流鼻水症狀，夫妻快篩後，篩劑立即呈現「兩條線」確診新冠肺炎。

黃立民說，民眾對新冠肺炎認識愈多「反而更不想篩檢」，但對脆弱族群而言，這是一大警訊，目前醫師對於新冠患者治療雖都採症狀治療，但脆弱族群延後就醫仍可能喪命，若能及早篩檢，並投以抗病毒藥物，能大幅降低重症死亡的機率。他呼籲，脆弱族群應及早接種XBB新冠疫苗，如果出現類流感症狀應立即快篩，若快篩確診，建議在罹病後三個月再施打XBB新冠疫苗。

林應然說，年輕族群也不能輕忽症狀，很多年輕人以為自己身體強壯可以「自癒」，反而讓症狀更為嚴重，此時就醫恐已是中重症患者，特別是JN.1染疫初期症狀不明顯，或有些剛康復者自認不會再感染，反而忽略就醫時機。

黃立民表示，春節期間年輕人與長輩頻繁接觸機率高，若有症狀最好戴口罩，並與家中年長者或年幼小孩保持距離。