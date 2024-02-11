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初二回娘家 國道五號北向恐塞到深夜

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
昨走春車潮湧現，南港聯絡道銜接國三往國五南港系統車多壅塞，車流嚴重回堵。記者林澔一／攝影
昨走春車潮湧現，南港聯絡道銜接國三往國五南港系統車多壅塞，車流嚴重回堵。記者林澔一／攝影

昨天大年初一因各地天氣轉乾，下午國道陸續湧現走春車潮。交通部高速公路局預估，今年初二回娘家國道有十八個易塞車路段，尤以國五是「重中之重」，雙向恐都塞，其中南向南港系統至頭城，預計清晨五時車潮就會湧現，將一路塞至傍晚六時，北向宜蘭至坪林段則預計上午九時陸續車多，恐一路塞至深夜十一時。

高公局說，今國道整體交通量上看一三五百萬車公里，為平日一點五倍，其中以南下車流為主，交通量預估達七十百萬車公里，也是平日年平均的一點五倍。

高公局預估，今天南向重點壅塞路段為國一楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統，國三土城至關西、快官至霧峰以及國五南港系統至頭城；北向為國一西螺至埔鹽系統、南屯至后里、苗栗至湖口、圓山至大華系統，國三竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山、關西至大溪，以及國五宜蘭至坪林。另國十東向鼎金系統至燕巢系統，國四西向潭子系統至豐勢，國六西向舊正至霧峰系統，國十西向仁武至左營端等路段也將車多。

高公局建議，西部國道南向用路人盡量六時前或十二時後出發，國五南向用路人建議五時前或十七時後出發。另國五北向用路人則建議於九時前出發，或國五頭城往坪林改走台九線。國一、國三新竹往返台南則建議改走台六十一線，國六南投往返台中則能走台六十三線。

初二國道疏導措施則包括，下午一時至六時國五蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口實施高乘載管制，五時至中午十二時平鎮系統、埔鹽系統、西螺、國五石碇及坪林南向入口匝道封閉；國三新竹系統至燕巢系統收費採單一費率再八折。

國道 高公局 高速公路

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