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搶生龍寶寶！試管補助免擔心生出雙胞胎 單胞胎率達88％

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
搶生龍寶寶可把握時機，只要符合不孕症等條件，即可申請國健署的試管補助計畫。本報資料照片
搶生龍寶寶可把握時機，只要符合不孕症等條件，即可申請國健署的試管補助計畫。本報資料照片

搶生龍寶寶，今年5月7日以前是「最晚受孕日」，國健署從110年7月起的「擴大施行試管嬰兒補助方案」，截至今年1月底，已經順利產下1.6萬名小寶寶，過去許多民眾都擔心，試管嬰兒容易生出雙胞胎，對於母體的負擔大，而國健署統計補助方案的單胞胎比率達88％，足月生產比率達74.9％。

「龍」在中國文化中被視為「君王」的象徵，華人迷信龍年出生的子女，比起其他生肖，人生將更出色優秀，使每年龍年都會出現「龍年人口效應」。內政部統計2023年新生兒出生人數，僅13.5萬多人，再創史上新低，盼今年能趁龍年效應，增加台灣人口數。

由於台灣人愈來愈晚婚，連帶也讓高齡產婦愈來愈多，國民健康署署長吳昭軍表示，25歲到35歲是最佳生育時機，有計畫生育的夫妻應把握生育時機，如果夫妻有規律性生活1年以上仍未懷孕，應盡速就醫，評估是否有不孕症狀。

有鑒於國人的生育年齡延後，但仍有生育需求，國健署推出「擴大施行試管嬰兒補助方案」，至今已有9萬1421件申請補助資格通過，其中7萬1395件已完成療程並通過補助費用審查。

產下補助方案，第1.5萬名新生兒的何姓夫婦表示，夫妻倆現年40歲，結婚七年未懷孕，在朋友的介紹下，因緣際會得知了試管嬰兒補助方案，下定決心嘗試接受試管嬰兒療程，在醫師的評估及建議下採單一胚胎植入，很幸運地一次就成功受孕，去年12月順利產下健康的小寶貝，預計再拚第二胎，期待另一個新生命的到來。

國健署指出，若經醫師診斷有進行試管嬰兒療程的需求，且夫妻一方具我國國籍並於我國戶政機關完成結婚登記、妻年齡未滿45歲者，可至全臺100家特約人工生殖機構，申請試管嬰兒補助，更多資訊請至國民健康署官網【試管嬰兒專區】查詢，或撥打國民健康署人工生殖諮詢專線02-25580900（春節期間暫停專人接聽），由專人提供即時服務。

計畫生育 試管嬰兒

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