流感降、新冠升 台大醫：過年流鼻水「先快篩戳鼻孔」

初一走春、初二回娘家，疫情解封後，第一個農曆春節，節慶促成各類群聚活動，恐讓春節後疫情再創新高峰。台大兒童醫院小兒科主治醫師黃立民表示，近期流感疫情明顯趨緩，但新冠疫情卻節節升高。開業小兒科醫師林應然說，昨天有一對六旬夫妻到診所看診，只說「最近累累的」，沒有特殊的症狀，一快篩果然是新冠肺炎。黃立民建議，春節期間如果有全身痠痛、流鼻水、咳嗽等症狀，應立即快篩確認。

根據疾管署監測，國內新冠病毒株以JN.1最多，黃立民表示，農曆春節是家戶團圓的日子，也會助長新冠的傳播效力，特別是JN.1的免疫逃脫能力更勝過往的變異株，可以預期農曆春節之後，新冠患者恐以「倍數」成長。

黃立民表示，新冠患者大幅增加，但官方監測並沒有如預期的多，主因是國人「根本不想篩檢」，目前新冠肺炎的治療多採取症狀治療，如流鼻水就給予緩解鼻水的藥物，或是發燒給予退燒藥等，僅有高風險族群才會給予抗病毒藥物。

黃立民提醒，JN.1症狀通常不嚴重，大多是咳嗽、流鼻涕等，但JN.1與流感的其中一項症狀一致，即為「全身痠痛」，有部分患者會伴隨腹瀉，面對這些症狀，許多人選擇忽視，或是等待身體自癒，但年節時經常會與家中長輩接觸，恐因為症狀過於輕微，反而傳染給家中長輩，增加長輩們的死亡風險。

黃立民建議，當出現身體不適的症狀，最好先在家裡持快篩試劑篩檢，一來能得知自己是否是新冠患者，若是兩條線，應與人保持距離，戴上口罩；第二，若是確診，近期不建議打疫苗，待罹病後3個月後才注射。

林應然表示，近期有許多長者在不知情的狀況下染疫，且並沒有高度警覺要先快篩，等到症狀愈來愈嚴重時，就醫已是重症，新冠染疫若能在早期介入用藥，能大幅降低對健康的威脅。

不過農曆春節期間，各縣市診所幾乎都沒有開診，僅有急診室開設，林應然表示，快篩後確診，如果症狀相當輕微，可以先使用常備用藥，如退燒、咳嗽、止鼻涕的藥物，等待春節後再至醫療院所診斷；若已經出現發燒、呼吸困難、咳到睡不著，應立即至急診室就醫。