初一走春拜廟…全台五分之一人口注意這事 口罩也防不了

新冠疫情解封後，迎來青龍年。今天是大年初一，依習俗「早起走春」能祈求新的一年平安健康，除了到親友家中拜訪，民眾最常到廟裡參拜。不過，開業小兒科醫師林應然表示，台灣約有1/5的人口是過敏族群，除了行天宮等部分廟宇已未焚香，現在多數的廟宇仍維持焚香習俗，而焚香產生的煙，容易刺激過敏兒的支氣管，嚴重恐引起氣喘，且戴一般外科口罩也防不了，建議過敏兒到廟參拜時，與香爐保持距離。

林應然表示，農曆新年除了要預防流感、新冠肺炎傳播，初一走春常常到廟宇參拜，對於支氣管過敏、氣喘、慢性肺病等患者而言要格外注意。過往環保單位曾監測，國內重大節慶時，焚香加上燒紙錢產生的煙霧，可以讓空氣品質瞬間達到「紫爆」，支氣管過敏等患者，如果大量接觸煙霧，短時間內就可能誘發過敏症狀。

除了支氣管過敏的民眾要注意，焚香或是焚燒紙錢的煙霧，也可能會誘發「皮膚過敏」的反應，如起疹子、皮膚紅癢等。林應然表示，這些煙霧別以為可以戴個口罩就阻絕，一般外科口罩防不了PM2.5，僅能防堵約90％的飛沫，建議過敏兒，初一走春時，最好是距離焚香煙霧「遠一點」，又或是選擇去沒有焚香的廟宇參拜。

如果一定要接觸焚香煙霧，又是支氣管過敏兒，可以戴最高規格的N95口罩，若不幸誘發支氣管過敏，或是皮膚過敏，家中如果有常備的抗組織胺等藥物，症狀輕微者可先服用，如果嚴重應立即就醫。