聽新聞
test
0:00 / 0:00
最深達10公分！玉山初一仍積雪 銀白世界景色絕美
玉山7日深夜降雪至8日小年夜下午，積雪最深達10公分。強烈冷氣團持續影響台灣，玉山目前仍是銀白世界，景色絕美。今天玉山最低溫只有零下7.4度，目前也只有零下1.3度。不過，今天開始水氣轉乾，降雪機率降低。
天氣部分，中央氣象署說，今、明兩天強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，西半部日夜溫差大；今天東半部地區、恆春半島及西半部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。
明天各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅東部、東南部地區及南部山區、恆春半島有零星短暫雨。今、明兩天台中至雲林沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖有較強陣風。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言