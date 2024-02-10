最深達10公分！玉山初一仍積雪 銀白世界景色絕美

玉山7日深夜降雪至8日小年夜下午，積雪最深達10公分。強烈冷氣團持續影響台灣，玉山目前仍是銀白世界，景色絕美。今天玉山最低溫只有零下7.4度，目前也只有零下1.3度。不過，今天開始水氣轉乾，降雪機率降低。

天氣部分，中央氣象署說，今、明兩天強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，西半部日夜溫差大；今天東半部地區、恆春半島及西半部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

明天各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅東部、東南部地區及南部山區、恆春半島有零星短暫雨。今、明兩天台中至雲林沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖有較強陣風。