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強烈冷氣團籠罩…初一轉乾冷防空汙 明再下探8度低溫

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
持續受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北及宜蘭低溫只有10、11度，其他地區13到15度。白天氣溫略為回升，北部及宜蘭、花蓮高溫16、17度，其他地區可以來到19到24度。本報資料照片
持續受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北及宜蘭低溫只有10、11度，其他地區13到15度。白天氣溫略為回升，北部及宜蘭、花蓮高溫16、17度，其他地區可以來到19到24度。本報資料照片

今天大年初一，天氣轉乾冷。中央氣象署表示，今天水氣持續減少，除了東半部地區、恆春半島以及西半部山區偶有零星降雨之外，其他地方恢復成多雲到晴的天氣。

溫度方面，持續受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北及宜蘭低溫只有10、11度，其他地區13到15度，彰化以北、南投及宜蘭局部地區有10度以下氣溫發生的機率。白天氣溫略為回升，北部及宜蘭、花蓮高溫16、17度，其他地區可以來到19到24度。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天受強烈大陸冷氣團影響，上海過去24小時細懸浮微粒最高濃度為140微克／立方公尺，東北風可能挾帶境外汙染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積而有所變化，中南部清晨及夜間擴散條件差，易有汙染物累積；須留意春節期間，各地節慶活動可能造成短時間汙染物濃度上升。

花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及澎湖地區為「普通」等級，竹苗以北清晨至上午短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，離島地區短時間可能達紅色警示等級；馬祖為「紅色警示」等級。

明天大年初二、下周一初三強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，西半部日夜溫差大，預計台南以北及宜蘭低溫只有8到11度，其他地區14、15度。各地為多雲到晴，僅花東地區、恆春半島有零星短暫雨，11日南部山區亦有零星降雨。

下周二大年初四起強烈大陸冷氣團減弱，白天氣溫回升，清晨輻射冷卻影響氣溫仍偏低，留意日夜溫差大；大年初四、下周三初五各地為晴到多雲，僅東南部地區有零星短暫雨。

下周四、下周五水氣稍增，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。大年初五馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返留意航班資訊。17日至19日東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

近期天氣預報。圖／中央氣象署提供
近期天氣預報。圖／中央氣象署提供

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