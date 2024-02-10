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氣象署發布長期天氣展望 氣溫漸回升、這期間降雨機率增

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
中央氣象署發布長期天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
中央氣象署發布長期天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，2月中下旬台灣附近水氣增加，各地可能有較高的降雨機率。

中央氣象署表示，未來第1周（今天至2月16日）期初受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，之後氣溫逐漸回升，西半部日夜溫差大，僅迎風面的東半部及北部有局部短暫雨。未來第2周（2月17日至2月23日）期中後台灣附近水氣增加，各地可能有較高的降雨機率。模式在春季時有較大的預報不確定性，隨時關注最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「高於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「多於」氣候正常值的機率最小。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1-4周：1個月之展望，預測平均氣溫及雨量，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

天氣動態 氣溫 氣象署 雨量

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