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大樂透9連摃 初一開獎上看3.7億

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
大樂透已累積連九摃，台彩預估今日頭獎累積金額上看3.7億元。 圖／台彩提供
大樂透已累積連九摃，台彩預估今日頭獎累積金額上看3.7億元。 圖／台彩提供

大樂透春節期間連開十九天，昨頭彩再度摃龜，已累積連九摃，台彩預估今日開獎的大樂透，銷售三點二億元，頭獎累積金額上看三點七億元。過年期間，不論是電腦型彩券還是刮刮樂，買氣都很熱，彩券行老闆說，生意比去年更好。台彩累積十年大數據發現，一億元以上大獎中獎人以生肖屬猴、星座則是天秤座最多。

一向人氣最高的大樂透，今年春節從二月六日至廿四日，連續十九天開獎，創下史上最長連續開獎天數紀錄，還加開三六○組一百萬元的「春節大紅包」，每期加開一組九個號碼的獎號，只要對中任六個號碼，就可獲得一百萬元的春節大紅包。

台彩表示，本期大紅包開出廿四組，總中獎注數為廿九注，其中十九注為單注中獎，五組為二注均分。累計至昨日為止，春節大紅包已開出八十八組，還剩二七二組，今天將繼續開大紅包獎號。

除夕天冷也澆不熄彩券買氣，除了大樂透熱銷外，刮刮樂也很旺，不少人當場買來，立刻動手刮，享受立即對獎的樂趣，也有民眾一買就是一整本。包和旺投注站老闆林文玉表示，過年期間彩券賣得比平常好很多，翻兩倍以上都有，甚至還有人一次把十九天各期的大樂透一次買足。

台彩累積十年電腦型彩券中獎人特徵大數據發現，獎金億元以上的中獎人中，女性生肖以屬猴最多，其次為屬兔及屬龍，男性生肖以屬猴及屬羊最多；星座，女性億元頭獎得主則以天秤及雙魚最多，男性則是天秤最多，魔羯次之。

最有偏財運的面相特徵，台彩也有統計，女性億元中獎人以圓形臉、長眉、小眼睛、小耳、高鼻、櫻桃小嘴和薄唇為主要特徵；男性億元中獎人的面貌傾向為橢圓形臉、大眼睛、大耳、蒜頭鼻；不分性別，億元頭獎得主的面貌特徵共通點為額頭高、濃眉以及雙眼皮。

大樂透 彩券行

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