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5個月來單日最大紀錄 曾文水庫小年夜補水累積降雨逾25毫米

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
受強烈大陸冷氣團挾帶雨勢，昨小年夜晚間台南部分地區下起小雨，其中，曾文水庫集水區時累積降雨約25毫米，創下近5個月來單日紀錄，預估水庫可有60萬立方米的進帳，不無小補。圖／民眾提供
受強烈大陸冷氣團挾帶雨勢，昨小年夜晚間台南部分地區下起小雨，其中，曾文水庫集水區時累積降雨約25毫米，創下近5個月來單日紀錄，預估水庫可有60萬立方米的進帳，不無小補。圖／民眾提供

強烈大陸冷氣團持續發威，中央氣象署針對7縣市發布低溫特報，昨小年夜晚間台南部分地區下起小雨，其中，曾文水庫集水區時累積降雨約25毫米，創下近5個月來單日紀錄，預估水庫可有60萬立方米的進帳，不無小補。

經水利署南區水資源分署觀測，受到大陸冷氣團所挾帶雨勢，曾文水庫昨上游累積降雨量約達25.7毫米，是今年度首次單日累積降雨量達到雙位數，且目前仍屬枯水季，實屬難得，昨日降雨量也是自去年9月以來，單日最大紀錄。

根據南水分署觀測資料，截至今天上午11點，曾文水庫集水區降雨量累積約10毫米，預估進水效益25萬立方米，目前曾文水庫水位約223.6公尺，蓄水率達77.35%，連同烏山頭水庫合計有效蓄水量約4.4億立方米，若水氣若能持續，加上春耕間斷灌溉，相信會有節水之效。

南水分署指出，目前雖水情穩定，但為因應極端氣候的變化，仍要呼籲民眾平時應養成節約用水的好習慣，珍惜水資源。

冷氣團 曾文水庫集水區 雨量

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