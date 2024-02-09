聽新聞
test
0:00 / 0:00
5個月來單日最大紀錄 曾文水庫小年夜補水累積降雨逾25毫米
強烈大陸冷氣團持續發威，中央氣象署針對7縣市發布低溫特報，昨小年夜晚間台南部分地區下起小雨，其中，曾文水庫集水區時累積降雨約25毫米，創下近5個月來單日紀錄，預估水庫可有60萬立方米的進帳，不無小補。
經水利署南區水資源分署觀測，受到大陸冷氣團所挾帶雨勢，曾文水庫昨上游累積降雨量約達25.7毫米，是今年度首次單日累積降雨量達到雙位數，且目前仍屬枯水季，實屬難得，昨日降雨量也是自去年9月以來，單日最大紀錄。
根據南水分署觀測資料，截至今天上午11點，曾文水庫集水區降雨量累積約10毫米，預估進水效益25萬立方米，目前曾文水庫水位約223.6公尺，蓄水率達77.35%，連同烏山頭水庫合計有效蓄水量約4.4億立方米，若水氣若能持續，加上春耕間斷灌溉，相信會有節水之效。
南水分署指出，目前雖水情穩定，但為因應極端氣候的變化，仍要呼籲民眾平時應養成節約用水的好習慣，珍惜水資源。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言