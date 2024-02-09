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春節圍爐體重飆升 桃園市衛生局點名5大常見年菜是地雷

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
除夕團圓圍爐，桃園市衛生局表示民眾春節過後普遍增加1.5到2公斤，呼籲民眾均衡飲食。示意圖。記者陳俊智／攝影
除夕團圓圍爐，桃園市衛生局表示民眾春節過後普遍增加1.5到2公斤，呼籲民眾均衡飲食。示意圖。記者陳俊智／攝影

除夕團圓圍爐，桃園市衛生局今表示年節過後民眾普遍體重增加1.5到2公斤，提醒享受美食之餘，也不要忘記均衡飲食，以防體重一去不復返。

衛生局表示，過年期間常見年菜有年糕、佛跳牆、雞湯、糖醋魚和紅燒蹄膀。其中，年糕為糯米製品，除了不易消化，血糖也容易升高，而佛跳牆的芋頭、栗子、蓮子為未精製的全穀雜糧類，本身就可以取代白飯。雞湯裡的普林可能引發痛風，糖醋魚和紅燒蹄膀則屬高油、高糖料理，一不注意就會吃過量，體重也跟著加上去。

另外，開心果、腰果、核桃仁和葵瓜子等堅果雖然富含維生素及礦物質，不過油脂含量較高，過量也不適宜，建議每天吃一調羹的量（約15克）即可。

衛生局呼籲，年假期間除了注意飲食攝取外，更要關注冷氣團來襲，氣溫將降至10度以下，提醒三高、心血管疾病等慢性病患者及長者注意日常保暖，適時增添衣物，以避免低溫促發心血管疾病發生，若有胸悶、頭暈或是發生臉歪手垂大舌頭等中風徵兆，請立即就醫。

佛跳牆 心血管疾病 衛生局

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