強烈冷氣團到 除夕白天濕冷 晚起雨漸停

今天除夕，也是春節連續假期的第2天，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天表示，昨天到今天清晨受到華南雲雨區東移的影響，天氣如預期偏向濕冷型態，中北部、東半部降雨較明顯，南部的降雨比較少一些。

吳聖宇表示，強烈大陸冷氣團南下，今天清晨台灣本島最低溫出現在新竹新豐的9.3度，中北部許多地方低溫也都在9-11度之間，台北站的低溫是11.9度，雖然跟上一波寒流的低溫相比差了許多，不過在濕冷的天氣下，人體感受還是相當有寒意。

「水氣最多的時間點大致到今天清晨告一段落」，吳聖宇表示，今天白天後續可能有些水氣再通過，但是降雨明顯減少，各地可能偶有局部短暫陣雨，陰天或多雲的天氣為主，晚間降雨更少，西半部多雲，東半部有局部降雨機會，整體天氣趨於穩定，逐漸要擺脫濕冷的天氣型態。

溫度方面，則是有繼續緩降的趨勢，吳聖宇表示，冷空氣還在持續南下增強，今天白天全天偏冷偏涼，尤其北部、東北部白天高溫只有12-14度，寒意明顯，中部及花東地區高溫也只有16-19度，只有南部地區高溫有機會超過20度以上。

他說，今晚到明天清晨中部、北部、東北部空曠地區低溫仍只有9-11度左右，南部、花東空曠地區低溫12-14度，要持續做好保暖防寒的準備。

高山降雪部分，吳聖宇表示，今天隨著冷空氣南下，3000公尺以上高空的溫度有機會降到0度以下，如果還有水氣的話，3000-3500公尺以上山區持續會有冰霰或是降雪的機會，不過整體水氣會隨時間愈來愈少，出現雪霰的機會也會逐漸降低。

明天大年初一轉為乾冷的天氣型態，吳聖宇表示，西半部為多雲或有陽光，東半部雲層仍較厚，偶有零星局部小雨或飄雨機會。

吳聖宇表示，明晚之後水氣更少，周日年初二、下周一初三受乾冷空氣影響，各地天氣穩定，西半部晴朗，東半部多雲到晴。下周二年初四、下周三初五受高壓迴流東南到偏南風影響，東半部多雲，西半部多雲到晴，夜晚清晨可能有局部霧或低雲發生機會。

溫度方面，初一到初三較為偏冷偏涼，不過，吳聖宇表示，轉為乾冷天氣後，各地白天的溫度會逐漸上升，尤其中南部在陽光底下感受較為舒適甚至會有點溫暖。夜晚清晨仍有低溫發生機會，中部、北部、東北部空曠地區低溫有機會降至10度或以下，南部及花東空曠地區低溫有機會12度或以下，日夜溫差明顯。

初四、初五高壓迴流帶來溫暖的南風，各地白天高溫漸趨溫暖，夜晚清晨仍較涼，日夜溫差還是會比較大一些。