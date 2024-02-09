國道今有5雷區 多利用替代道路

春節連假昨天開始，高速公路局表示，上午除部分路段受事故影響外，國道路況大致順暢，南下車流尖峰預估落在初二，北上尖峰則在初四，建議用路人多利用替代道路。今天除夕，國道有5個地雷路段，其中國5南港系統至頭城，預估上午10時就出現車流，一直到下午4時才緩解。

高公局表示，預估今天國道交通量為94百萬車公里，與平日年平均92百萬車公里相近，其中南向交通量可達55百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。高速公路局科長莊國欽表示，預估上午9時起將有南下車潮，建議西部的國道用路人盡量於上午9時前上路。

高公局也預估今天有5大重點壅塞路段，包括國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統；國3南向土城至關西、快官至霧峰；國5南向南港系統至頭城等路段。

公路局則預估，明天白天部分路段仍有返鄉車潮，包含台2線萬里至大武崙路段、台74線台中環線接國3快官交流道路段、台61線中彰大橋施工路段，建議用路人出發前，可先查詢當地交通狀況再出發，避免塞在車陣中。

公路局東區養護工程分局評估，蘇花路廊今天除夕的車流比昨天緩和，初一是春節連假南下車流量的最高峰，建議用路人行程規畫提前或延後至初二、初三，避開南下車多時段。

崇德路段今年春節期間首度試辦「大客車優先道開放高乘載車輛通行」，管制點在台9線168.3公里處，高乘載車輛可行駛內側大客車優先道，外側一般車道為非高乘載車道，預定初四、初五10時至20時視北上車流狀況實施，並機動管制。

公路局說，建議南來北往的民眾多搭乘公共運輸工具，目前預售票，西部國道客運尚有71%空位、東部有83%空位，可至各客運業者網站查詢。