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蘇花路廊除夕車流緩 初一南下恐爆大量

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
蘇花路廊今天的南下車流尚可，明天除夕趨緩，初一爆大量，建議用路人把南下的車程提前或延後，避開車潮。圖／警方提供
蘇花路廊今天的南下車流尚可，明天除夕趨緩，初一爆大量，建議用路人把南下的車程提前或延後，避開車潮。圖／警方提供

春節連續假期首日，蘇花路廊今天南下車流量約1萬5000輛，東區養護工程分局評估明天除夕，交通狀況比今天緩和，預估南下車流約1萬2300輛，北上約4200輛；初一是春節連假南下車流量的最高峰，建議用路人行程規劃提前或延後至初二(11日)、初三(12日)，避開南下車多時段。

公路局東區養護工程分局提供蘇花路廊預估尖峰交通量與車多壅塞時段，南下以初一爆大量，北上則是從初三增多，初四爆最大量，提供用路人參考。

●蘇花路廊南下

初一(2/10日)：全日交通量約18,000輛次/日，車多壅塞時段為4時至14時。

初二(2/11日)：全日交通量約14,500輛次/日，車多壅塞時段為6時至12時。

初三(2/12日)：全日交通量約13,000輛次/日，車多壅塞時段為7時至15時。

●蘇花路廊北上

初三(2/12日)：全日交通量約17,000輛次/日，車多壅塞時段為10時至21時。

初四(2/13日)：全日交通量約22,000輛次/日，車多壅塞時段為10時至翌日2時。

初五(2/14日)：全日交通量約20,000輛次/日，車多壅塞時段為10時至23時。

崇德路段於今年春節期間首度試辦「大客車優先道開放高乘載車輛通行」(管制點於台9線168.3k)，即高乘載車輛可行駛內側大客車優先道，非高乘載車道則行駛外側一般車道，預定2月13日及14日(初四、初五)10時至20時視北上車流狀況實施，並依現場車流調整機動管制，提供用路人作為提前北返參考。

蘇花路廊 車道 連續假期 高乘載

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