明天迎除夕 公路局預估返鄉車潮路段出爐

明天迎接除夕，交通部公路局預估，明天白天部分路段仍有返鄉車潮，包含台2線萬里至大武崙路段、台74線台中環線接國3快官交流道路段、台61線中彰大橋施工路段；建議用路人出發前，可先查詢當地交通狀況再出發，避免塞在車陣中。

公路局表示，今天是春節連假第一天，僅有台9線箕山橋至蘇澳端南向、台9線蘇澳端至蘇花改東澳隧道南向、台65線土城至國道3號南向、台74線草湖至霧峰東向等路段有短暫車多情況，其餘路段皆為順暢。

另外，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業；今天截至中午12時，西部國道客運共計行駛2246班次，疏運35062人；東部國道客運路線共計行駛541班次，疏運8788人。

公路局說，建議民眾可多搭乘公共運輸，依據目前預售情形，西部國道客運尚有71%空位、東部國道客運尚有83%空位，有需求民眾可至各客運業者網站查詢。