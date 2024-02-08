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冷氣團發威玉山感凍 積雪達5公分排雲山莊下冰霰

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
玉山今天清晨下雪，北峰氣象站積雪達5公分，觀測站人員經過雪地上留下一行足跡。圖／玉管處提供
玉山今天清晨下雪，北峰氣象站積雪達5公分，觀測站人員經過雪地上留下一行足跡。圖／玉管處提供

冷氣團再度發威，玉山主峰、北峰等山區今天清晨下雪，地面積雪達5公分，望眼一片銀白世界。氣象署預估到10日為止，玉山群峰仍處於零下低溫，還有下雪可能，玉管處提醒山友備妥雪地裝備，並注意路徑濕滑。

玉管處表示，玉山北峰在今天清晨開始下雪，上午積雪約5公分。排雲山莊也在清晨5時多下起冰霰後轉降雨。大陸強勁冷氣團發威，主峰、北峰望去樹木、建築物和步道都覆上一層白雪，雪地風光相當迷人，但山區風勢強勁挾帶冰雨，相當濕冷。

主峰線步道於風口處以上較為陡峭，因積雪結冰地面濕滑風速強勁，登山需具技術性攀登技巧，風險也較高，玉管處提醒近日登山民眾，除了注意保暖，更要留意天氣變化及步道上的積雪、結冰，務必準備雪地裝備並做好風險評估，不要貿然攀登以確保安全。

根據氣象署資料，9日、10日玉山氣溫都在零度以下，加上相對濕度高，仍有下雪可能。玉管處表示，

若持續降雪，或主峰線步道有嚴重結冰、積雪超過於5公分以上或雪線達西峰下觀景台時，不適合一般登山。玉管處將適時實施「雪地加強服務措施｣，在排雲管理站及排雲山莊加強現場宣導與管制。

玉山今天清晨下雪，北峰氣象站觀測設施覆上一層白雪。圖／玉管處提供
玉山今天清晨下雪，北峰氣象站觀測設施覆上一層白雪。圖／玉管處提供
冷氣團發威，玉山今天清晨下雪，排雲山莊也下起冰霰觀測設施覆上一層白雪。圖／玉管處提供
冷氣團發威，玉山今天清晨下雪，排雲山莊也下起冰霰觀測設施覆上一層白雪。圖／玉管處提供

冰霰 冷氣團 氣象署 玉山

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