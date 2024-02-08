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今明濕冷…強烈冷氣團影響防範低溫衝擊 初一雨停轉乾冷

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天除夕之前濕冷，周日初一漸漸轉乾冷，清晨輻射冷卻影響顯著。 本報資料照片
明天除夕之前濕冷，周日初一漸漸轉乾冷，清晨輻射冷卻影響顯著。 本報資料照片

今天是小年夜，也是春節連續假期首日。中央氣象署預報員陳姵安表示，明天除夕之前濕冷，周日初一漸漸轉乾冷，清晨輻射冷卻影響顯著，各地注意清晨12、13度低溫，近山區可能只有10度低溫。初一開始水氣變少，各地雲量偏多，降雨機率以山區、東部、東南部偏高，其他地區滿適合走春。

今天持續受華南水氣影響，台灣各地還是會有局部短暫雨的現象發生。陳姵安表示，目前主要降雨分布在東半部和各地山區，北部地區會有零星雨勢移入，西半部平地已比昨晚趨緩很多，今天白天會有空檔時間，今晚開始會有一波華南水氣移入，造成降雨機率增加，中部以北地區可能還是會有局部較大雨勢，尤其基隆北海岸和大台北山區有可能局部大雨發生。

陳姵安表示，這波雨勢預計到明天還是在華南雲雨區影響範圍，但是明天開始水氣逐漸趨緩，明天上午開始降雨慢慢趨緩現象。主要累積降雨區域包括山區、大台北地區、基隆北海岸偏多。

陳姵安說，周六初一開始到下周一初三受到強烈大陸冷氣團影響，水氣相對減少很多，偏乾冷的天氣型態。東半部、東南部、山區留意局部降雨。平地降雨和今明兩天相比趨緩很多。下周二初四、下周三初五雨勢更為趨緩，且強烈大陸冷氣團減弱，會明顯回溫。

今天清晨低溫在金門馬祖氣溫偏低，本島以北部近山區、沿海空曠地區氣溫較低，約11至12度左右。陳姵安表示，明天預計低溫再低1度至2度左右。

一周溫度趨勢，陳姵安表示，明天清晨比今天清晨更低溫，因為雨勢影響，高溫也沒有很顯著。明天北台灣高溫12度，中南部高溫15度左右。預計清晨的低溫會持續到下周一，北台灣可能11、12度低溫，中南部13、14度。留意初二之後白天回溫比較高，會有日夜溫差大的情形。下周二強烈大陸冷氣團減弱，北台灣高溫回溫到20度左右，之後都是偏舒適的天氣型態。

強烈冷氣團持續影響，玉山昨夜下雪且持續中，氣溫零下1.8度，積雪5公分。陳姵安表示，各地山區偏低溫，且水氣偏多，周六之前低溫加上水氣配合，各地3000至3500公尺高山有可能降雪。今明兩天水氣比較充足，明天氣溫更為下降，適合追雪，但注意山區道路會有結冰或積冰現象，務必注意安全。

陳姵安表示，沿海離島風浪大，前往海邊活動注意安全。另外，開工日回暖，可能會有局部霧或低雲影響，尤其金馬地區容易發生。

玉山昨夜下雪且持續中，氣溫零下1.8度，積雪5公分。圖／中央氣象署提供
玉山昨夜下雪且持續中，氣溫零下1.8度，積雪5公分。圖／中央氣象署提供
今晚起防範低溫衝擊。圖／國家災害防救科技中心提供
今晚起防範低溫衝擊。圖／國家災害防救科技中心提供
中部以北留意低溫影響。圖／國家災害防救科技中心提供
中部以北留意低溫影響。圖／國家災害防救科技中心提供
今天清晨低溫。圖／中央氣象署提供
今天清晨低溫。圖／中央氣象署提供
昨天至今天降雨。圖／中央氣象署提供
昨天至今天降雨。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

低溫 冷氣團 天氣動態

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