快訊

民以食為天！藉台糖「奇案」 健全檢驗釐清機制

不斷更新／春節連假首日國道5大地雷 南向建議下午出發

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春節連假強烈冷氣團報到 濕冷轉乾冷 高山可望降雪

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷。本報資料照片
強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷。本報資料照片

今天小年夜，也是春節連假首日。強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署發布低溫特報，金門局部地區有持續10度左右或以下氣溫，連江縣局部地區有持續6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。

中央氣象署發布大雨特報，華南雲雨區影響，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

今天冷空氣持續增強，加上華南雲雨區東移影響，天氣潮濕寒冷。中央氣象署說，降雨方面，台灣附近水氣增多，北部、東北部地區及馬祖有陣雨，中部地區及澎湖、金門有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。應注意中部以北地區有局部較大雨勢，尤其迎風面的基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率。

氣象署表示，若水氣與低溫配合，中部以北3000至3500公尺以上高山可望有降雪，並有路面結冰、霧淞發生的機率，山區活動者務必留意安全。

氣溫方面，強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，預測中部以北及東北部低溫12至14度，其他地區15至18度，預測高溫北部及東北部僅14、15度，其他地區16至22度；其中金門局部地區有持續10度以下氣溫，連江縣局部地區有持續6度以下氣溫發生的機率。

農漁養殖業和山坡地作物應嚴防寒害，心血管疾病者應注意保重身體，使用熱水器及瓦斯器具應注意通風安全。

此外，東北風明顯增強，今晨桃園至雲林沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖有9至10級強陣風，嘉、南沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，海邊活動特別留意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天強烈大陸冷氣團影響及華南雲雨區東移，受降雨洗除作用影響，空品多為良好至普通。

今天空氣品質部分，竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級，高屏局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

明天就是除夕，強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷；白天開始水氣有稍微減少的趨勢，但是各地仍有局部短暫雨。

周六大年初一至下周一初三強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；水氣相較前幾天減少，初一在基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及北部山區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

周日初二、下周一初三持續轉乾，各地為多雲到晴，西半部輻射冷卻影響日夜溫差大，僅東半部地區有零星短暫雨。

下周二大年初四起強烈大陸冷氣團減弱，白天氣溫回升，清晨輻射冷卻影響氣溫仍偏低，應留意日夜溫差大。大年初四、下周三初五各地為多雲到晴，降雨仍少，僅東半部地區有零星短暫雨。

高山降雪部分，昨晚起至周六清晨，這段期間若水氣和溫度有配合，3000至3500公尺以上高山有零星降雪發生的機率，山區道路並有結冰機率，前往山區注意安全。

下周三大年初五馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返留意航班資訊。

下周四初六清晨輻射冷卻影響氣溫仍偏低，日夜溫差大，各地為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨，馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度，請注意；下周五、下周六北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

溫度趨勢。圖／取自「報天氣 - 中央氣象署」臉書粉專
溫度趨勢。圖／取自「報天氣 - 中央氣象署」臉書粉專
降雨趨勢。圖／取自「報天氣 - 中央氣象署」臉書粉專
降雨趨勢。圖／取自「報天氣 - 中央氣象署」臉書粉專

冷氣團 小年夜 氣溫 氣象署

延伸閱讀

葉倫一席話地區銀行嚇跌 紐約銀行信評被穆迪砍到垃圾級 拖累類股走低

冰凍雨雪天氣將結束 陸氣象局示警：嚴防融雪融冰災害

屏東榮總設立1周年 通過衛福部地區、教學醫院評鑑

春節金門疏運順利 陳玉珍：感謝鄭文燦、王國材協助

相關新聞

不斷更新／春節連假首日國道5大地雷 南向建議下午出發

今天是小年夜，也是春節連續假期首日，目前國道車流大致順暢。高速公路局預估今天國道交通量為107百萬車公里，為年平均平日（92百萬車公里）的1.2倍，其中南向交通量可達64百萬車公里，為年平均平日的1.4倍。

強烈冷氣團影響到初一 今明濕冷 吳德榮：周六轉晴仍探10度低溫

今天小年夜，中央氣象署發布大雨特報，華南雲雨區影響，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

辣椒粉含致癌物 已出貨逾萬瓶

雲林縣濟生公司斗六廠生產的「家用四合一調味料組合」的細粉紅辣椒，被衛生局驗出工業用蘇丹色素三號，已要求主要通路全聯下架回...

昨已湧車潮 今避開國道5路段

今天（小年夜）為春節連假首日，高公局原預估今上午才出現返鄉車潮，不過不少民眾昨下午就提前請假返鄉，國道下午就出現車潮，國...

青龍年4生肖大起大落 除夕圍爐前做1事轉運發財

今天是小年夜，即將迎來青龍年，民俗專家廖大乙提醒，龍年犯太歲4生肖龍、狗、牛、羊，運勢波動大，運途恐大起大落。；不過甲辰...

春節連假強烈冷氣團報到 濕冷轉乾冷 高山可望降雪

今天小年夜，也是春節連假首日。強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署發布低溫特報，金門局部地區有持續10度左右或以下氣溫，連江縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。