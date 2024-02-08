春節連假強烈冷氣團報到 濕冷轉乾冷 高山可望降雪

今天小年夜，也是春節連假首日。強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署發布低溫特報，金門局部地區有持續10度左右或以下氣溫，連江縣局部地區有持續6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。

中央氣象署發布大雨特報，華南雲雨區影響，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

今天冷空氣持續增強，加上華南雲雨區東移影響，天氣潮濕寒冷。中央氣象署說，降雨方面，台灣附近水氣增多，北部、東北部地區及馬祖有陣雨，中部地區及澎湖、金門有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。應注意中部以北地區有局部較大雨勢，尤其迎風面的基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率。

氣象署表示，若水氣與低溫配合，中部以北3000至3500公尺以上高山可望有降雪，並有路面結冰、霧淞發生的機率，山區活動者務必留意安全。

氣溫方面，強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，預測中部以北及東北部低溫12至14度，其他地區15至18度，預測高溫北部及東北部僅14、15度，其他地區16至22度；其中金門局部地區有持續10度以下氣溫，連江縣局部地區有持續6度以下氣溫發生的機率。

農漁養殖業和山坡地作物應嚴防寒害，心血管疾病者應注意保重身體，使用熱水器及瓦斯器具應注意通風安全。

此外，東北風明顯增強，今晨桃園至雲林沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖有9至10級強陣風，嘉、南沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，海邊活動特別留意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天強烈大陸冷氣團影響及華南雲雨區東移，受降雨洗除作用影響，空品多為良好至普通。

今天空氣品質部分，竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級，高屏局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

明天就是除夕，強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷；白天開始水氣有稍微減少的趨勢，但是各地仍有局部短暫雨。

周六大年初一至下周一初三強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；水氣相較前幾天減少，初一在基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及北部山區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

周日初二、下周一初三持續轉乾，各地為多雲到晴，西半部輻射冷卻影響日夜溫差大，僅東半部地區有零星短暫雨。

下周二大年初四起強烈大陸冷氣團減弱，白天氣溫回升，清晨輻射冷卻影響氣溫仍偏低，應留意日夜溫差大。大年初四、下周三初五各地為多雲到晴，降雨仍少，僅東半部地區有零星短暫雨。

高山降雪部分，昨晚起至周六清晨，這段期間若水氣和溫度有配合，3000至3500公尺以上高山有零星降雪發生的機率，山區道路並有結冰機率，前往山區注意安全。

下周三大年初五馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返留意航班資訊。