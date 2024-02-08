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強烈冷氣團影響今明濕冷！高山有降雪條件 初一轉晴仍探10度低溫

台灣氣候1月重點回顧 冷暖相間 雨量、降雨日數明顯偏少

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
2024年1月台灣氣候重點回顧。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
2024年1月台灣氣候重點回顧。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

2024年1月台灣氣候重點回顧，中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，氣溫冷暖相間，雨量、降雨日數明顯偏少，僅東南部正常。

平均氣溫部分，平均18.3度／氣候平均值18.0度。氣象署表示，西半部偏暖，東半部及山區氣溫正常。冷暖相間，在鋒面、大陸冷氣團、強烈大陸冷氣團及寒流影響期間偏冷。

累積雨量部分，平均34.8毫米／氣候平均值（中位數）76.3毫米。氣象署表示，僅約氣候值的4成6，明顯偏少，為1951年以來同期第3少雨。除下旬受華南水氣影響時，中部以北有雨以外，其餘時間僅北部及東半部有局部短暫雨。1月下旬因寒流影響，馬祖、玉山及鞍部站有固態降水紀錄（霜／霰／雪）。

氣象署表示，全台僅台東及大武站的月累積雨量達該站氣候值的9成以上。花蓮站月累積雨量為該站同期次少雨。

降雨日數部分，平均7.0天／氣候平均值 11.3天。氣象署表示，少4.3天，明顯偏少，為1951年以來同期第2少雨日。全台共14站達前10名少雨日，其中宜蘭站月雨日為該站同期次少。

日照時數部分，平均119.7小時／氣候平均值 105.0小時。氣象署表示，多14.7小時。西半部及北部偏多，東部大致正常。

冷氣團 氣象署 雨量

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