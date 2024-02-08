1張圖看懂春節連假天氣 彭啟明：雨下到除夕「小年夜最顯著」

華南雲雨區影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率。天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，這一波波的雲雨帶移入，時強時緩，還要持續到除夕上半天，「小年夜雨勢最顯著」。

今天是小年夜，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，今天白天是這波華南雲雨帶水氣最多的一段時間，不僅降雨的持續性好，各地山區因為地形的攔截作用，還可能會有局部大雨發生的機會。最快晚間水氣才會稍微減少，慢慢有空檔出來，轉變成一陣一陣的降雨型態，雨量也會減小。

歐宗學表示，但是各地容易下雨的天氣，持續到明天除夕白天，明晚水氣會再減少，西半部有機會慢慢轉變為多雲到陰的天氣，東半部則持續會有短暫陣雨。

週六大年初一，歐宗學表示，開始有比較乾的空氣移入，西半部大致為多雲天氣，山區仍可能有局部降雨，東半部則還是會有短暫陣雨發生。

周日大年初二、下周一初三的天氣部分，歐宗學說，乾冷空氣明顯進入台灣上空，各地天氣穩定，東半部偶爾多雲，西半部可望是陽光普照。

下周二大年初四、下周三初五，轉變為高壓迴流東南到偏南風影響。歐宗學表示，東半部雲量增多，偶有局部短暫陣雨，西半部仍是多雲到晴。夜晚清晨在西半部可能有霧或低雲發展的情況，留意是否影響交通安全以及飛機起降。

溫度方面，強烈大陸冷氣團昨天開始逐漸隨著雲雨帶南壓而南下，各地溫度由北往南緩慢下降。歐宗學說，這波冷空氣並不是快速降溫的類型，而是緩慢的逐漸轉冷。

今明兩天溫度繼續向下探底，歐宗學表示，大概要到初一才會來到最低點，中部、北部、東北部空曠地區有機會降到10-12度，南部以及花東空曠地區低溫也會來到12-14度左右。

歐宗學說，這段期間因為降雨多，屬於濕冷型，因此白天也不會有明顯回溫的現象，人體的感受上會特別冷，注意身體健康。

後續因為冷空氣持續補充南下，歐宗學表示，因此預期低溫的情況會一直延續到初三左右，只不過初一到初三轉為乾冷型，白天有陽光，溫度將會往上升，低溫的時間集中在夜晚到清晨輻射冷卻作用發威的時段，中部、北部、東北部空曠地區仍會有10度左右低溫發生的機會，局部單點甚至會低於10度，南部以及花東空曠地區也可能會有12度上下的低溫，日夜溫差變化明顯。

到了收假的初四、初五有較暖的南風進入，白天溫度會更為升高，變得比較溫暖，但是，歐宗學表示，夜晚清晨的溫度還是會比較偏涼，中北部、東北部空曠地區仍可能有12-14度低溫出現的可能性，日夜間溫度差異變化仍大。