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辣椒粉含致癌物 已出貨逾萬瓶

聯合報／ 記者陳苡葳江婉儀／連線報導
雲林濟生斗六廠生產細粉紅辣椒驗出含工業用蘇丹色素三號。記者陳苡葳／翻攝
雲林濟生斗六廠生產細粉紅辣椒驗出含工業用蘇丹色素三號。記者陳苡葳／翻攝

雲林縣濟生公司斗六廠生產的「家用四合一調味料組合」的細粉紅辣椒，被衛生局驗出工業用蘇丹色素三號，已要求主要通路全聯下架回收，但已供貨一萬六九七四瓶，衛生局查扣近三千瓶問題辣椒粉及五○○公斤原料，並通知新北市衛生局稽查原料供應商保欣企業，其原料也驗出蘇丹色素三號，兩業者將依違反食安法函請檢調偵辦。

雲縣衛生局指出，業者坦承製作過程未落實原料自主管理，經多日清查，確認該廠向保欣引進原料二五○○公斤，其中使用二五○公斤製作一萬九九五八瓶辣椒粉，已供貨一萬六九七四瓶，現場封存二九八四瓶及原料五○○公斤，其餘一七五○公斤無法交代去向。

保欣表示，由於原料是用辣椒乾磨成粉再出貨，猜測是人工挑選雜質時，沒挑出塑膠繩，上架商品都會下架，有銷售出但尚未上架的會盡快抽驗並停止出貨。

北榮職業醫學及臨床毒物部特約醫師蔡維禎表示，蘇丹色素進入人體後會蓄積，可能會代謝成較有毒的苯胺類物質，會攻擊細胞、基因甚至致癌。

色素 蘇丹 衛生局

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