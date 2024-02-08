健康你我他／腳傷後再跑馬 盼愈跑愈健康

跑馬拉松是我中年後接觸的一項運動，曾經很熱衷，我想只要是在馬場上奔馳過的人都能體會、都能懂！那種欲罷不能的瘋狂魅力與執著。

前年底因為輕忽跑步致腳受傷，聽醫師專業建議，腳休息了一年。以走路、跳有氧操代替跑步，近期也加入超慢跑行列，由起初無法接受自己暫時無法跑步、未來也不清楚能否繼續跑步的狀況下，到漸漸適應、熟悉、習慣這些較舒緩選項的運動方式，腳也在無長期跑步劇烈的刺激跟膝蓋的磨損中慢慢康復。

年初試著報名了家鄉馬拉松，是腳傷後的復出馬，也是50歲後的第一場馬松，50歲結束前的最後一場馬拉松。更與兩位參加初馬的小鮮肉兒子們一起跑，這種機會不多，因此感到特別的興奮。我們母子三人只求歡喜跑馬、開心享受、健康無傷。能完賽便好，若無法完賽，也是一次美好的親子活動與回憶，很有紀念價值。

常說人有無限潛力，馬場上常有奇蹟，只是隨著年紀、身體素質、經驗、事實真相，證明有些夢想、目標需要跟著調整、改變。

所謂新年新希望，特別是在新一年的開始，期許我能夠重拾往日跑馬拉松的熱情，也祈願自己腳踏實地、穩紮穩跑，不貪求、不冒進、有多少實力、能力，便跑多少里路。因為擁有健康，才能愈跑愈久、愈健康。