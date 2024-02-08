聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／腳傷後再跑馬 盼愈跑愈健康

聯合報／ 文／Apple（金門金沙）
母子三人一起跑馬拉松，感到特別興奮。圖／Apple提供
母子三人一起跑馬拉松，感到特別興奮。圖／Apple提供

馬拉松是我中年後接觸的一項運動，曾經很熱衷，我想只要是在馬場上奔馳過的人都能體會、都能懂！那種欲罷不能的瘋狂魅力與執著。

前年底因為輕忽跑步致腳受傷，聽醫師專業建議，腳休息了一年。以走路、跳有氧操代替跑步，近期也加入超慢跑行列，由起初無法接受自己暫時無法跑步、未來也不清楚能否繼續跑步的狀況下，到漸漸適應、熟悉、習慣這些較舒緩選項的運動方式，腳也在無長期跑步劇烈的刺激跟膝蓋的磨損中慢慢康復。

年初試著報名了家鄉馬拉松，是腳傷後的復出馬，也是50歲後的第一場馬松，50歲結束前的最後一場馬拉松。更與兩位參加初馬的小鮮肉兒子們一起跑，這種機會不多，因此感到特別的興奮。我們母子三人只求歡喜跑馬、開心享受、健康無傷。能完賽便好，若無法完賽，也是一次美好的親子活動與回憶，很有紀念價值。

常說人有無限潛力，馬場上常有奇蹟，只是隨著年紀、身體素質、經驗、事實真相，證明有些夢想、目標需要跟著調整、改變。

所謂新年新希望，特別是在新一年的開始，期許我能夠重拾往日跑馬拉松的熱情，也祈願自己腳踏實地、穩紮穩跑，不貪求、不冒進、有多少實力、能力，便跑多少里路。因為擁有健康，才能愈跑愈久、愈健康。

運動 醫師 馬拉松

延伸閱讀

《「鬼滅之刃」 絆之奇蹟，邁向柱訓練》上映倒數海報 角色表情豐富

NBA／可能躲過整季報銷！ 湖人防守大將腳傷將休養三到四周

閱讀數學／箱根驛傳第100屆 跑馬拉松也是門科學

獨／網友請命「甄嬛」馬拉松跳過甘露寺！八大曝升級計畫

相關新聞

春節連假天氣一次看！明迎冷氣團先濕後乾 凍到初一回暖等這天

明天起，迎接為期7天春節連假，中央氣象署指出，除夕前濕冷，溫差相對小；除夕後轉乾冷，日夜溫差大。明天小年夜至初一，是冷空...

提早上路也塞車！春節返鄉+下班車潮湧現 國道多路段「紫爆」

明天(小年夜)為春節連假首日，不過不少民眾下午就提前請假，導致國道下午就出現車潮，加上陰雨綿綿視線不清，國道不少路段都出...

超人氣展覽 限時抽優惠

中正紀念堂近期有udnFunLife舉辦的超人氣展覽「THE哆啦A夢展」及「奇幻動物森林 樋口裕子展」，現在參加官方LI...

命理老師教撇步 龍年開運走春祕笈

到廟裡祭拜，祈求神明保佑全家平安、財運亨通，是許多民眾大年初一必走的行程，不過，如果想要龍年行大運、升官發財，命理老師譚...

健康你我他／腳傷後再跑馬 盼愈跑愈健康

跑馬拉松是我中年後接觸的一項運動，曾經很熱衷，我想只要是在馬場上奔馳過的人都能體會、都能懂！那種欲罷不能的瘋狂魅力與執著...

食在營養／年菜必備芥菜料理 長年菜討吉祥

過年囉！明天除夕年夜飯中，芥菜料理是不可或缺的美味佳餚。有「長年菜」之稱的芥菜是吉祥菜，閩南語稱「刈菜」，富含鉀離子，適...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。