食在營養／年菜必備芥菜料理 長年菜討吉祥

過年囉！明天除夕年夜飯中，芥菜料理是不可或缺的美味佳餚。有「長年菜」之稱的芥菜是吉祥菜，閩南語稱「刈菜」，富含鉀離子，適合高血壓患者食用。

芥菜也含有豐富的維生素A、B群、C、鈣質等，是保眼、護膚、增強免疫力的最佳蔬菜。

芥菜屬於十字花科蔬菜，微苦中帶甘味，營養價值很高。營養師劉怡里表示，芥菜又分大芥菜（長年菜）、包心芥菜、大心芥菜、小芥菜等種類，是過年年菜必備的健康料理好食材。

芥菜的熱量低，膳食纖維豐富，還有助於排便，並且含有吲哚，是預防癌症的好蔬菜。

過年年菜常見大魚大肉，可以搭配多吃清爽的芥菜料理。劉怡里認為，芥菜是高鉀食材，具排鈉作用，有助於高血壓患者穩定血壓；大芥菜是唯一富含維生素A的蔬菜，含有豐富的β胡蘿蔔素，建議與肉類或海鮮一起烹調，有油脂可以帶出維生素A的效用，有提升免疫力、預防感冒、保眼、護膚等好效果。此外，芥菜的膳食纖維多，還有預防便祕功用。

芥菜可以煮刈菜雞湯或刈菜排骨湯，不過，劉怡里提醒，限鉀的腎臟病人勿吃芥菜過量，尤其不要喝芥菜湯湯頭。

中醫師張家蓓指出，芥菜性溫、味辛，維生素A、B群及C的含量多，有明目、消腫、消炎功能，預防感冒生病，纖維素也多，幫助利便、寬腸通便。不論是大芥菜或小芥菜的性味稍冷一點，可加入薑等辛香料，與肉類一起烹煮。芥菜常用於醃製雪裡紅、福菜、酸菜、梅乾菜等，可以幫助胃腸的消化，可以開胃。