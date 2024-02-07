成人健檢篩憂鬱症 陽性個案就醫率僅1成

憂鬱症篩檢在台納入成人健檢雖已超過10年，卻遲未有效果評估。國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心驗證其成效，可增加6成憂鬱症治療機會，但篩檢陽性個案就醫率仍僅約1成。

國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心副研究員吳其炘接受中央社記者訪問時說，過往精神疾病被汙名化、民眾對憂鬱症了解不足，常以為很嚴重才算有疾病，加上精神科過去較少有社區診所、就醫不便，台灣的憂鬱症就醫率僅27%，低於全球平均，也較鄰近的韓國（約3到4成）、日本（5成）來得低。

但罹患憂鬱症後長期未接受治療，恐造成病情惡化，不僅患者可能生活品質越來越差，還可能因此失去工作，後續更恐需要住院治療，或引發自殺問題。

成人健檢自2011年開始納入憂鬱症篩檢，在健檢者填寫生活習慣的表格上，有「過去兩週，你是否感覺情緒低落、沮喪或沒有希望？」、「過去兩週，你是否感覺做事情失去興趣或樂趣？」這2道題目，若其中1題答案為「是」，即為陽性，須進一步就醫。

吳其炘說明，根據過往研究，若100名憂鬱症患者填寫這份問卷，有90人會測出陽性結果；但在10個檢測為陰性的個案中，約有4個可能其實有憂鬱狀況。雖然超過5成民眾接受過健檢，過往仍缺乏這項篩檢在台灣推行後，對於憂鬱症防治的實際成效。

國衛院團隊比對國健署健檢資料與健保資料庫發現，有參加成人健檢及憂鬱症篩檢的人，整體增加60%接受憂鬱症治療的機會；此外，相較於未篩檢者，接受篩檢者住進精神科病房的風險降低7%。但憂鬱症篩檢陽性個案中，只有約10.8%接受治療，就醫率仍然很低。

不過，雖然過去研究指出這份篩檢並不會對篩檢者心理健康造成危害，調查卻發現，篩檢完後前90天內，自殺風險有輕微升高。吳其炘分析，因健檢者年紀普遍較大，而自殺與身體疾病關聯性隨年齡上升；篩檢者也可能因健檢被診斷出其他疾病，而影響情緒。

對於研究成果，吳其炘說，篩檢陽性個案接受治療率僅約1成，加上民眾普遍較排斥看精神科，對整體憂鬱症就醫狀況幫助有限；未來若能在完成問卷後，由醫師對患者說明篩檢結果、就醫建議，並像糖尿病共同照護模式一樣，將醫療轉介納入獎勵指標，提高基層醫院推動預防與轉介治療的誘因，相信對提高憂鬱症治療，會有幫助。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980