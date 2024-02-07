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春節群聚小心流感大爆發 7歲女童高燒8天肺炎送加護病房

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師衛琇玫提醒民眾，過年期間社交活動增加會讓病毒傳播加速，小心流感大爆發。圖／中國醫藥大學兒童醫院提供
醫師衛琇玫提醒民眾，過年期間社交活動增加會讓病毒傳播加速，小心流感大爆發。圖／中國醫藥大學兒童醫院提供

台中7歲女童連8天高燒近40°C，急診就醫已出現左側肺炎且疑似合併左側胸水，驗出腺病毒及A型流感，經醫師診斷為A型流感併發重度肺炎，急送加護病房，經戴上正壓呼吸器及抗生素、抗病毒藥物等治療，救治10天康復出院。

中國醫藥大學兒童醫院醫師兒童感染科醫師衛琇玫說，近來氣溫驟變，中國醫藥大學兒童醫院門急診出現多起兒童流感轉重症，甚至併發肺炎、敗血症個案；也提醒民眾過年期間社交活動增加會讓病毒傳播加速，小心流感大爆發。

另一名4歲男童連續高燒一周，最高燒超過40°C，到診所快篩確診A流，已使用口服抗病毒藥治療，但仍持續高燒、呼吸喘且精神活力下降，劇烈咳嗽，加上輕微腹瀉，送中醫大兒醫急診，經肺部X光檢查診斷為肺炎，到院時血氧濃度驟降至76％（正常值：95％以上），緊急收治在加護病房積極治療，住院8天康復出院。

衛琇玫說，中醫大兒醫病毒培養資料顯示，自2023年開學季以來，腺病毒、新冠病毒、流感病毒、呼吸道融合病毒、鼻病毒及副流感病毒等呼吸道病毒，在社區肆虐。而台灣這4個月來已有405例流感重症、63人死亡，顯示流感威脅不容忽視，也提醒家長需特別提高警覺。

衛琇玫呼籲，過年期間小心流感大爆發，尚未接種流感疫苗長者和幼兒應盡速接種，疑似出現流感症狀時，應立即接受治療。兒童經流感抗病毒藥物治療超過2天，卻仍高燒不斷、意識改變（如反應變慢、癲癇發作）、呼吸費力、胸痛或異常腹痛時，都應盡速就醫。

流感病毒 肺炎

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