聽新聞
test
0:00 / 0:00
國道今下午湧現返鄉車潮 高公局估明交通量為平日1.2倍
明天就是春節連續假期，高速公路局表示，今天西部國道下午2點後車流逐漸增加，包括國1湖口至新竹系統，國3鶯歌系統至大溪、台北都會區路段等，截至傍晚5點，國道交通量為72百萬車公里，預估今天交通量為105百萬車公里，明天交通量預估為平日1.2倍，建議南向用路人下午再出發。
高公局表示，明天為春節連續假期首日，預估國道交通量為107百萬車公里，為年平均平日（92百萬車公里）1.2倍，其中南向交通量可達64百萬車公里，為年平均平日的1.4倍，相關疏導措施包括單一費率、差別費率、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。
高公局預判，明天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言