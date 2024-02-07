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國道今下午湧現返鄉車潮 高公局估明交通量為平日1.2倍

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
高公局預判，明天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段。圖／高公局提供
高公局預判，明天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段。圖／高公局提供

明天就是春節連續假期，高速公路局表示，今天西部國道下午2點後車流逐漸增加，包括國1湖口至新竹系統，國3鶯歌系統至大溪、台北都會區路段等，截至傍晚5點，國道交通量為72百萬車公里，預估今天交通量為105百萬車公里，明天交通量預估為平日1.2倍，建議南向用路人下午再出發。

高公局表示，明天為春節連續假期首日，預估國道交通量為107百萬車公里，為年平均平日（92百萬車公里）1.2倍，其中南向交通量可達64百萬車公里，為年平均平日的1.4倍，相關疏導措施包括單一費率、差別費率、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局預判，明天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

國道 春節 連續假期 高公局

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