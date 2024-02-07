他心動想買「1保暖家電」卻憂淪為擺飾 過來人嘆：買來都沒用過

近日，大陸冷氣團逐漸南下，各地氣溫開始下降，不少人因容易手腳冰冷，而選擇泡腳來溫暖、放鬆身體。就有網友在PTT表示，自己最近想買泡腳桶來改善足部冰冷的問題，但看過幾篇使用心得後，發現蠻多人不推薦，好奇提問「泡腳桶會不會淪為擺飾？」

原PO透露，他的腳比較容易冰冷，想透過泡腳來改善，考量家裡空間大小及看了部分YouTuber介紹後，開始對「折疊式泡腳桶」非常心動。不過他表示，後來上網查看不少使用心得，發現有人指出泡腳桶的缺點包含「搬水很麻煩」、「易將水濺出」、「夏天沒使用，袋子裡面直接發霉」等，因此原PO好奇詢問「泡腳桶會不會淪為擺飾？」

貼文底下，有部分過來人認為泡腳桶不方便，「夏天這麼長，我以前有用，現在都沒用，十年前是還蠻愛用啦」、「很雞肋的東西，裝水搬水想到就累」、「我建議買臉盆回來泡就行了，一來便宜，二來水深到腳踝就行了，你泡到小腿肚，水都在小腿肚熱，腳底不會熱」、「買幾千塊的給長輩，沒用超過5次...」、「買來兩年都沒用過」。

但也有網友持不同意見，「我蠻常用的誒，平日上班晚上用一下，挺療癒的」、「我買了之後很常用誒，看人吧」、「很好用，我買3000多元的」、「有買，限制條件多但還算好用」、「淘寶摺疊式的還可保溫加熱定時，夏天好收，小朋友泡的很高興」。