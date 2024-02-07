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一日貓店長發威 這隻貓咪硬趴刮刮樂帶來200萬元好運

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
一日貓店長發威，這隻貓咪鍾情會中頭獎的刮刮樂。圖／業者提供
一日貓店長發威，這隻貓咪鍾情會中頭獎的刮刮樂。圖／業者提供

果然招財貓！台彩指出春節刮刮樂「幸運紅包」頭獎200萬元獎落台中市，店家心血來潮帶貓咪來顧店，貓咪一來就趴在刮刮樂上不走就是不走，當天就有客人幸運刮中200萬元頭獎。

台彩表示，幸運刮中刮刮樂「幸運紅包」頭獎200萬元的是位年約50歲的婦人，到彩券行先是買了幾張面額500元跟100元的刮刮樂，每張都有中獎，運氣相當好，最後挑了一張面額200元的「幸運紅包」，幸運刮中頭獎200萬元，大獎到手。

彩券行代理人張小姐表示，平常很少把貓咪帶來店裡，當天心血來潮帶著貓咪來顧店，牠一來就趴在刮刮樂櫃檯上，有客人要選刮刮樂，要將貓咪叫走，怎麼叫都叫不走，連拿牠最愛的罐頭也無動於衷，代理人當時就有預感，該不會是要刮到大獎了吧，果真當天下午這位婦人就幸運刮中200萬元。

刮刮樂 彩券行 貓咪

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