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辣椒粉含致癌物蘇丹色素3號 通知全聯通路下架 張麗善：移檢偵辦

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府接獲舉報市面上流入問題辣椒粉，經檢驗其辣椒粉確實含有18ppb「蘇丹色素3號」，今天公布產品圖片，籲請消費者留意。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣政府接獲舉報市面上流入問題辣椒粉，經檢驗其辣椒粉確實含有18ppb「蘇丹色素3號」，今天公布產品圖片，籲請消費者留意。記者陳苡葳／翻攝

雲林縣長張麗善今天表示，衛生局日前接獲民眾檢舉，位在斗六市一家專門製造胡椒粉等相關製品的食品公司，其在製程疑有添加「蘇丹色素3號」至辣椒粉中，經稽查小組採檢，確實檢測到含量18ppb，相關人員已向上溯及原料廠商，委請新北市政府協助調查，全案並移請檢方偵辦，若違法屬實，將依食品安全衛生管理法重處800萬至8000萬元。

衛生局會同政風室於本月19日至案廠稽查，查旨該產品是向新北市樹林區一家廠商購入紅辣椒粉原料，過篩後入罐包裝成家用四合一調味料組合產品，本月22日已至斗六鎮南店抽樣送驗，結果其中檢出工業用蘇丹色素3號18ppb，已要求全聯福利中心等通路全面下架。

張麗善表示，蘇丹色素3號本身為致癌物質，依法規定不得使用，也就是必須為不得檢出，因擔心有消費者已購買回家食用，恐對健康造成影響，今公布產品圖片，籲請大眾提高警覺，切勿食用。

張麗善指出，衛生局已根據原料源頭請新北市政府進行查緝，調查是否為原料端問題，及其他原料或產品有無流入市面等，也呼籲民眾提高警覺，小心不要吃下肚。

雲林縣長張麗善（中）今天表示，衛生局查獲斗六市一家專門製造胡椒粉的食品公司，其辣椒粉產品經檢測發現含有18ppb「蘇丹色素3號」。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（中）今天表示，衛生局查獲斗六市一家專門製造胡椒粉的食品公司，其辣椒粉產品經檢測發現含有18ppb「蘇丹色素3號」。記者陳苡葳／攝影

張麗善

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