辣椒粉含致癌物蘇丹色素3號 通知全聯通路下架 張麗善：移檢偵辦

雲林縣長張麗善今天表示，衛生局日前接獲民眾檢舉，位在斗六市一家專門製造胡椒粉等相關製品的食品公司，其在製程疑有添加「蘇丹色素3號」至辣椒粉中，經稽查小組採檢，確實檢測到含量18ppb，相關人員已向上溯及原料廠商，委請新北市政府協助調查，全案並移請檢方偵辦，若違法屬實，將依食品安全衛生管理法重處800萬至8000萬元。

衛生局會同政風室於本月19日至案廠稽查，查旨該產品是向新北市樹林區一家廠商購入紅辣椒粉原料，過篩後入罐包裝成家用四合一調味料組合產品，本月22日已至斗六鎮南店抽樣送驗，結果其中檢出工業用蘇丹色素3號18ppb，已要求全聯福利中心等通路全面下架。

張麗善表示，蘇丹色素3號本身為致癌物質，依法規定不得使用，也就是必須為不得檢出，因擔心有消費者已購買回家食用，恐對健康造成影響，今公布產品圖片，籲請大眾提高警覺，切勿食用。