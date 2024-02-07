影／ 一家4口陸續罹患A型流感 因輕忽染疫症狀互相感染

台中一名3歲女童因高燒40多度家人送到童綜合醫院就醫，急診兒科主任林彥辰診視，懷疑是流感安排檢驗後確認罹患A型流感，問診後發現父母與女童的6歲哥哥也出現呼吸道症狀，建議並安排他們也進行流感篩驗，結果發現也有A型流感病毒，一家人因輕忽染疫症狀互相感染。

童綜合醫院急診部兒童急診科主任林彥辰表示，女童父母與哥哥先後出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀時，到住家附近醫療院所看診，未進一步篩檢而提早使用抗流感病毒藥物，造成一家4口都相互感染罹患A型流感，還好3歲女童能即早治療投藥，避免重症發生。

林彥辰主任指出，除流感或類流感疫情持續攀升外，近期兒童也常好發腺病毒、新冠肺炎，還有多重感染情況，及全球麻疹疫情升溫。近期寒流到，即將到來的春節年假，家人親友間的群聚恐相互交叉感染，更需要提高防疫意識。

他說流感有其抗病毒藥物可使用，當自己或家人出現身體不適，應立即就醫讓醫師診斷，及早對症下藥，若確認罹患流感或疑似流感時服用抗病毒藥物，可減輕症狀、縮短病程、減少併發症的出現。

林彥辰呼籲，春節假期將到，親友團聚、國內外旅遊等，都是受病毒感染的高風險時間，他建議施打流感疫苗、XBB疫苗、MMR疫苗等來做好預防，到人多處仍盡可能配戴口罩，保護自己也保護家人。若身體有任何不適，應先待在家中休養，儘量避免外出相互感染。