診所感冒病患看不完 醫：過年後再掀一波疫情

新冠、類流感疫情上周雙雙達到最高峰，衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，目前新冠、流感等疫情都處於高原期。中華民國基層醫療協會理事長林應然指出，近來感冒病患成長2成以上，大多是前陣子選舉造勢、尾牙聚餐等大型活動導致的病毒傳播，最近年貨大街再加上春節出遊人潮，年後恐怕會再掀一波疫情。

羅一鈞指出，根據疾管署多項監測系統顯示，近期流感病毒、新冠病毒及腺病毒等多種呼吸道病原體持續於社區傳散，而新冠、流感等疫情仍處高原期。

基層醫師們也相當有感，因感冒前來就診的民眾大幅增加。林應然表示，新冠肺炎的病患相當多，來看診的民眾大多都「覺得新冠不嚴重」，因此懶得篩、不想篩，要醫師苦口婆心勸他快篩，每次都是兩條線確診，因此恐怕還有非常多的「黑數」在全台流竄。

「這陣子選舉造勢、尾牙聚餐非常多，病毒一下子就傳開。」林應然指出，新冠疫情一月初到達高峰，但最近全台仍在還前陣子大量人潮聚集的「債」，出席造勢活動、尾牙大家都不戴口罩，即使有症狀民眾也不想篩，就可能傳染給長輩，造成重症、住院甚至死亡的風險。

林應然表示，跟疫情前相比，今年春節前的感冒、呼吸道患者，不分年齡層都增加2成以上，雖然臨床觀察已經過一波高峰，開始緩降，但年貨大街人潮洶湧，加上春節出遊人流南北移動，未來還是會有一批病毒債要還。建議能夠打疫苗的民眾，不管是肺炎鏈球菌、流感還是新冠疫苗，趕緊去施打，才能保護自己，也保護家中老人小孩。