強烈大陸冷氣團來了！ 一路冷到初三高山恐下雪

要過年了，但冷空氣也來拜年。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天指出，強烈大陸冷氣團今天開始逐漸隨雲雨帶南壓而南下，一路冷到大年初三。各地濕冷天氣至除夕，之後轉乾冷，除夕到初一清晨高山有機會下雪。

吳聖宇說，今天隨華南雲雨帶持續東移南壓，台灣附近水氣持續增多，白天降雨範圍從北部、東北部擴展到中部及花蓮，晚間再進一步涵蓋到南部以及台東一帶，各地都是陰雨天氣。

今晚到明天小年夜白天是這波華南雲雨帶水氣最多的時間，不僅降雨持續，各山區可能局部大雨。預估最快明天晚間水氣稍微減少，轉成一陣一陣降雨，雨量也減小，但各地容易下雨一直持續到除夕白天，除夕當晚水氣再減，西半部有機會轉多雲到陰，東半部持續短暫陣雨。

吳聖宇說，大年初一開始有比較乾空氣移入，西半部大致多雲，山區仍可能局部降雨，東半部短暫陣雨。初二、初三乾冷空氣明顯進入台灣上空，各地天氣穩定，東半部偶爾多雲，西半部陽光普照。

大年初四、初五東半部雲量增多，偶有局部短暫陣雨，西半部多雲到晴，夜晚清晨西半部可能有霧或低雲發展，要留意是否影響交通安全及飛機起降。

溫度方面，吳聖宇指出，強烈大陸冷氣團今天開始逐漸隨雲雨帶南壓而南下，各地溫度由北往南緩慢下降，明後天溫度繼續向下探底，初一才會到最低點，中部、北部、東北部空曠地區有機會降到10-12度，南部及花東空曠地區低溫12-14度。

吳聖宇指出，後續因冷空氣持續補充南下，預期低溫一直延續到初三，但初一到初三轉乾冷，白天有陽光，溫度上升，低溫集中在夜晚到清晨輻射冷卻作用發威時段，中部、北部、東北部空曠地區有10度左右低溫，局部單點甚至會低於10度，南部及花東空曠地區也可能會有12度上下，日夜溫差變化明顯。

到了收假的初四、初五有較暖的南風進入，白天溫度會更為升高，變得比較溫暖，但是夜晚清晨的溫度還是會比較偏涼，中北部、東北部空曠地區仍可能出現12-14度低溫。

吳聖宇說，除夕到初一清晨，台灣高空溫度夠低，加上有水氣通過，預估3000-3500公尺或以上高山可能降雪或冰霰，初一白天後水氣逐漸轉乾，後續再出現降雪機率明顯下降，但高空低溫可延續到初二，結冰、霧淞等現象應該還會維持一段時間。