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冷氣團拜年3區濕冷非常有感！ 一表看過年天氣變化

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今天開始連續3天都容易下雨，氣溫持續下降，愈接近除夕夜，天氣愈冷。本報資料照片
今天開始連續3天都容易下雨，氣溫持續下降，愈接近除夕夜，天氣愈冷。本報資料照片

明天就是小年夜，年假假期開始，但冷氣團來拜年，陪大家圍爐，天氣要開始下雨轉濕涼了。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，冷氣團和雲雨帶即將大舉入侵台灣，今年過年，將在冷氣團陪伴下度過。這波冷空氣強度直逼「強烈冷氣團」等級，整個過年假期，先濕冷，後乾冷，且北部等3區濕冷非常有感。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今天到除夕(7-9日)，冷氣團正式南侵，同時，華南雲雨帶不斷移入，全台有雨。小年夜當天，雨勢最多。北部、中部、宜花，雨勢不斷，加上持續降溫，濕冷非常有感。南部、台東，冷的感受會慢半天，雨勢也會稍微少一點。

這3天水氣多，也是高山上最有機會飄雪的時段，3500公尺以上高山，可以碰碰運氣。

至於初一到初二(10-11日)乾空氣逐漸接手，大多數地方 ，轉為乾冷，放晴。但東半部因為地形關係，還是偶陣雨，冷氣團威力達到最強時刻，放晴之下，輻射冷卻效應明顯，入夜到清晨各地寒冷，日夜溫差也很大，上下超過10度，要小心感冒。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，初三到初五(12-14日)冷氣團緩慢減弱，各地天氣更轉好，溫度一天比一天回升，但夜間到清晨還是偏冷，展望收假後的上班日，應該頗為溫暖。

過年天氣先濕後乾。擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」
過年天氣先濕後乾。擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」

冷氣團 天氣動態

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