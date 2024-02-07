西灣蔣公行館修復 日治溫水浴池再現

中山大學內的高雄市定古蹟「西灣藝廊」（西子灣蔣介石行館），經過五四○天修復，昨以「三六○藝文空間」之名重新啟用。

整修過程中挖掘出八十九年前的日治時期溫水浴池，修復團隊保留地面以下的浴池構造及磁磚，適度修補破損處，展示創建時期最重要元素，成為珍貴的文化資產。

西子灣蔣介石行館修復過程中，挖掘出八十九年前的日治時期溫水浴池，是珍貴的文化資產。記者徐如宜／攝影 西灣藝廊建物為一九三五年日治時期台灣總督府慶祝始政四十周年，為紀念台灣博覽會所設置的「高雄州觀光館」，後來歷經二戰期間的日軍軍官招待所、戰後的西子灣行館、西子灣招待所、先總統蔣公紀念館。一九八九年由中山大學接管，命名「西灣藝廊」，二○○四年指定為高雄市定古蹟。

二○一六年莫蘭蒂颱風重創南台灣，中山大學二○一七年啟動修復工程，前年六月開工。中山大學校長鄭英耀說，這次修復焦點是日治時期的溫浴池，該建物創建初期，於館內設有溫浴池，外觀為一座圓形湧泉式的溫水浴池，水池中央還有一座噴水閥，造型獨特，但在行館時期遭到拆除掩埋，改為供侍從使用的臥室與浴室，直到這次修復才重見天日。

建築師林世超說，這次修復是將建築外觀回復日治時期的風貌，包括拆除入口處上方早餐室、整體外牆色彩修復、四周圍牆拆除及各立面大面窗的復原等。