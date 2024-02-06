次世代新冠疫苗接種率不到7% 羅一鈞示警「疫情升溫時機點」

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聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
民眾接種疫苗示意圖。聯合報系資料照
民眾接種疫苗示意圖。聯合報系資料照

為因應新冠肺炎疫情，衛福部採購了46.2萬劑Novavax XBB.1.5疫苗，共分3批抵台，其中一批因為冷鏈出問題，退運並由原廠負責換貨，因此最後一批16.5萬劑上周才抵台、完成封緘檢驗並配發全台開打。衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，全台目前施打率離目標仍有一段距離，要預防春節後、開學後的疫情，希望長者施打率可從15.92%提升至25%。

Novavax XBB.1.5疫苗分別於去年12月29日至12月30日抵達台灣，當時食藥署配合疫苗到貨時間，派員赴現場查核、抽樣，並配合疾管署預定時程完成檢驗封緘，放行46萬2200劑疫苗供國人接種，其餘600劑為食藥署留樣，過程中發現共33萬劑出現冷鏈紀錄異常。

食藥署調查後確認共有16.5萬劑因已超出原廠冷鏈規定，即低於0.7度，將依生物藥品檢驗封緘作業辦法規辦理退運或銷毀，並由業者負責換貨。羅一鈞說，目前換貨的16.5萬劑上周抵台，並由食藥署封緘檢驗完成，2月2日已配發到全台各地開始施打。

隨著新冠疫情持續上升，衛福部疾管署預估春節過後，加上開學過後將有再起一波高峰，但疾管署統計，全國接種率僅6.96%，65歲以上長者接種率則只有15.92%。

羅一鈞表示，新冠肺炎目前的致死率仍高於流感，目前春節將至，打氣預計會下降，因此春節過後、開學後新冠疫情將上升，希望將全國疫苗施打率提高到10%，而65歲以上長者接種率則希望拉高到25%，才能更有保護力。

許多人表示Novavax疫苗屬於次蛋白疫苗，副作用較低，基層診所也曾出現不夠打的狀況。羅一鈞表示，根據臨床醫師回報的狀況，並沒有任何觀察顯示Novavax的副作用較莫德納輕微，呼籲民眾不要有品牌迷思。

羅一鈞表示，目前Novavax XBB疫苗剩餘量仍有30萬劑，莫德納則有455萬劑；目前沒有增購Novavax的計畫，而Novavax的產能也都被訂滿。Novavax估計庫存量可以打到3月，而衛福部與莫德納仍有2000萬劑的合約尚未叫貨，未來因應上仍有餘裕。

羅一鈞表示，春節過後、開學後新冠疫情將上升，希望將全國疫苗施打率提高到10%，而65歲以上長者接種率則希望拉高到25%。本報資料照片
羅一鈞表示，春節過後、開學後新冠疫情將上升，希望將全國疫苗施打率提高到10%，而65歲以上長者接種率則希望拉高到25%。本報資料照片

Novavax疫苗 新冠肺炎 疾管署 羅一鈞 莫德納 衛福部

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